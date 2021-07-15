https://ria.ru/20210715/restoran-1741349551.html

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы - РИА Новости, 15.07.2021

Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы

Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:42

2021-07-15T11:42

2021-07-15T11:44

россия

погода

рестораны

департамент торговли и услуг г. москвы

москва

бизнес

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и услуг.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210715/zhara-1741312597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, рестораны, департамент торговли и услуг г. москвы, москва, бизнес, общество