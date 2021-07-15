https://ria.ru/20210715/restoran-1741349551.html
Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы
Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы - РИА Новости, 15.07.2021
Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы
Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:42
2021-07-15T11:42
2021-07-15T11:44
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рестораны
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и услуг.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - сообщили в пресс-службе.
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россия, погода, рестораны, департамент торговли и услуг г. москвы, москва, бизнес, общество
11:42 15.07.2021 (обновлено: 11:44 15.07.2021)
Московским ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы
Департамент торговли и услуг попросил рестораны в Москве закрыть летние веранды из-за грозы