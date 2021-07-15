Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
Власти договорились исправить смету по ремонту дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель
ОМСК, 15 июл – РИА Новости. В правительстве Омской области договорились с местными властями, чтобы те оперативно скорректировали смету для быстрой подачи заявки на субсидию на ремонт дороги в деревне Верхний Карбуш в 2022 году, заявил зампред губернатора журналистам.
Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации. Немецкие власти ответили жителям омской деревни, что им жаль, но они не смогут помочь с ремонтом дороги и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве.
"Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объёма дорожных работ в 2022 году", - цитируют в пресс-службе правительства заместителя регионального Правительства, министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.
По словам Заева, тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше "рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель".
"Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения", - отметил зампред губернатора Омской области.