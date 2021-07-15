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Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят - РИА Новости, 15.07.2021
Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
В правительстве Омской области договорились с местными властями, чтобы те оперативно скорректировали смету для быстрой подачи заявки на субсидию на ремонт... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:24
2021-07-15T15:24
ангела меркель
москва
германия
омский район
общество
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ОМСК, 15 июл – РИА Новости. В правительстве Омской области договорились с местными властями, чтобы те оперативно скорректировали смету для быстрой подачи заявки на субсидию на ремонт дороги в деревне Верхний Карбуш в 2022 году, заявил зампред губернатора журналистам.Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации. Немецкие власти ответили жителям омской деревни, что им жаль, но они не смогут помочь с ремонтом дороги и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве."Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объёма дорожных работ в 2022 году", - цитируют в пресс-службе правительства заместителя регионального Правительства, министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.По словам Заева, тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше "рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель"."Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения", - отметил зампред губернатора Омской области.
https://ria.ru/20210715/pismo-1741351912.html
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москва
германия
омский район
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Сельский депутат показала состояние дорог омского села Верхний Карбуш
Сельский депутат показала РИА Новости, в каком состоянии главная улица омского села Верхний Карбуш, на которую она жаловалась Путину и Меркель. Региональные власти пообещали ускорить ремонт.
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ангела меркель, москва, германия, омский район, общество
15:24 15.07.2021
 
Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят

Власти договорились исправить смету по ремонту дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель

Читать ria.ru в
ОМСК, 15 июл – РИА Новости. В правительстве Омской области договорились с местными властями, чтобы те оперативно скорректировали смету для быстрой подачи заявки на субсидию на ремонт дороги в деревне Верхний Карбуш в 2022 году, заявил зампред губернатора журналистам.
Жители омской деревни Верхний Карбуш в июне написали письмо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни. Власти Омского района Омской области после видеообращения жителей пояснили, что отремонтировать дорогу в поселении планировалось в нынешнем году, однако позднее ремонт на улице Дмитрия Карбышева перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, указывали в администрации. Немецкие власти ответили жителям омской деревни, что им жаль, но они не смогут помочь с ремонтом дороги и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве.
Обращение жителей деревни в Омской области к Меркель
11:56
В Германии ответили на письмо жителей омской деревни
"Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объёма дорожных работ в 2022 году", - цитируют в пресс-службе правительства заместителя регионального Правительства, министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.
По словам Заева, тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше "рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель".
"Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения", - отметил зампред губернатора Омской области.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
12:34
В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью
 
Ангела МеркельМоскваГерманияОмский районОбщество
 
 
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