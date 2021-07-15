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На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности
На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности - РИА Новости, 15.07.2021
На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности
Концерн "Техмаш" впервые представит на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:22
2021-07-15T10:00
авиасалон макс
макс-2021
тос-1а
технодинамика
техмаш
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Концерн "Техмаш" впервые представит на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщила пресс-служба предприятия."Центром экспозиции, размещенной в павильоне холдинга "Технодинамика", станет изделие Новосибирского завода искусственного волокна, демонстрируемое впервые - неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности", - говорится в сообщении.Ракета, предназначенная для поражения как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.Отмечается, что в боеприпасе калибра 122 миллиметра установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования, за счет которого ракета сочетает в себе возможности С-13Т и С-13ОФ. Первое положение блока вызывает мгновенный подрыв боевой части, который дает взрыв на поверхности, как от ракеты С-13ОФ. Два других положения дают малое или большое замедление – взрыв может произойти на глубине до шести метров, как при использовании ракеты С-13Т.Кроме того, "Техмаш" впервые представит макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "Сплав" имени Ганичева. Также в объеденной экспозиции "Технодинамики будут показаны снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", ТОС-1А и авиационная ракета С-8ОФП.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210713/samolet-1741019454.html
https://ria.ru/20210709/raketa-1740534933.html
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авиасалон макс, макс-2021, тос-1а, технодинамика, техмаш, жуковский, безопасность
09:22 15.07.2021 (обновлено: 10:00 15.07.2021)
 
На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности

На МАКС-2021 представят неуправляемую ракету С-13Б повышенной эффективности

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтенд концерна "Техмаш"
Стенд концерна Техмаш - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Концерн "Техмаш" впервые представит на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщила пресс-служба предприятия.
"Центром экспозиции, размещенной в павильоне холдинга "Технодинамика", станет изделие Новосибирского завода искусственного волокна, демонстрируемое впервые - неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности", - говорится в сообщении.
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Ракета, предназначенная для поражения как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.
Отмечается, что в боеприпасе калибра 122 миллиметра установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования, за счет которого ракета сочетает в себе возможности С-13Т и С-13ОФ. Первое положение блока вызывает мгновенный подрыв боевой части, который дает взрыв на поверхности, как от ракеты С-13ОФ. Два других положения дают малое или большое замедление – взрыв может произойти на глубине до шести метров, как при использовании ракеты С-13Т.
Кроме того, "Техмаш" впервые представит макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "Сплав" имени Ганичева. Также в объеденной экспозиции "Технодинамики будут показаны снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", ТОС-1А и авиационная ракета С-8ОФП.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Авиасалон МАКСМАКС-2021ТОС-1АТехнодинамикаТехмашЖуковскийБезопасность
 
 
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