https://ria.ru/20210715/raketa-1741327099.html

На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности

На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности - РИА Новости, 15.07.2021

На МАКС-2021 представят ракету С-13Б повышенной эффективности

Концерн "Техмаш" впервые представит на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:22

2021-07-15T09:22

2021-07-15T10:00

авиасалон макс

макс-2021

тос-1а

технодинамика

техмаш

жуковский

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152702/18/1527021814_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_5f625175d4b3497ec964fbc1e987ba40.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Концерн "Техмаш" впервые представит на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщила пресс-служба предприятия."Центром экспозиции, размещенной в павильоне холдинга "Технодинамика", станет изделие Новосибирского завода искусственного волокна, демонстрируемое впервые - неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности", - говорится в сообщении.Ракета, предназначенная для поражения как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.Отмечается, что в боеприпасе калибра 122 миллиметра установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования, за счет которого ракета сочетает в себе возможности С-13Т и С-13ОФ. Первое положение блока вызывает мгновенный подрыв боевой части, который дает взрыв на поверхности, как от ракеты С-13ОФ. Два других положения дают малое или большое замедление – взрыв может произойти на глубине до шести метров, как при использовании ракеты С-13Т.Кроме того, "Техмаш" впервые представит макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "Сплав" имени Ганичева. Также в объеденной экспозиции "Технодинамики будут показаны снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", ТОС-1А и авиационная ракета С-8ОФП.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210713/samolet-1741019454.html

https://ria.ru/20210709/raketa-1740534933.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиасалон макс, макс-2021, тос-1а, технодинамика, техмаш, жуковский, безопасность