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Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику
Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику - РИА Новости, 15.07.2021
Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику
В рамках программы "Активный пациент", женщины, наблюдающиеся в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом рак молочной железы, могут бесплатно пройти... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:28
2021-07-15T18:28
рак груди
диагностика
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В рамках программы "Активный пациент", женщины, наблюдающиеся в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом рак молочной железы, могут бесплатно пройти обследование на наличие мутаций гена PIK3CA ("пик-три-си-эй"), сообщила в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" медицинский директор ООО "Новартис Фарма" Екатерина Островская.Это изменение на генном уровне активирует белок, вынуждающий раковые клетки усиленно размножаться, что приводит к росту опухоли. Выявление мутации PIK3CA поможет врачу спрогнозировать течение заболевания и назначить терапию, направленную на блокаду активированного белка.Как считает Островская, тестирование необходимо 12-15 тысячам женщин в год."Когда около года назад начинали внедрять такое тестирование, то сначала, конечно, процесс шел традиционным путем, через назначения врачей. Но врачи очень загружены работой, иногда у них не хватает времени, чтобы подробно и правильно подсказать пациентам, что нужно делать. Поэтому пациент с активной позицией может сильно помочь", - сказал она.Островская пояснила, что с помощью программы "Активный пациент" сам пациент может оставить заявку на сайте, взять свой парафиновый тканевой блок и стекло с гистологическим материалом, которые хранятся либо у него дома, либо в ЛПУ, и непосредственно передать в лабораторию для проведения анализа.Пока такое тестирование ещё не входит в систему ОМС, компания, по словам Островской, планирует продолжать поддерживать программу бесплатно для пациентов. "Мы ждем регистрации тест-систем на территории РФ. После этого можно уже будет говорить как о расширении количества лабораторий, которые смогут пользоваться этими тест-системами, так и о включении этого теста в бесплатное финансирование за счет ОМС. Наше намерение – продолжать эту программу, пока наши пациенты не смогут получать подобную диагностику через ОМС", - заявила она. На сегодняшний день бесплатные анализы проводятся в трех лабораториях – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а в рамках программы "Активный пациент" тестирования проводятся в лабораториях АНО "Развитие научных исследований в медицине" и ООО "Лаборатория Гемотест". По словам члена Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Николая Дронова, нужно несколько лабораторий в стране, которые смогут обеспечить качественную диагностику. "Мы уже на пути к персонализированной медицине, и доступность инновационных методов диагностики и лечения будет только возрастать", - сказал он.
https://ria.ru/20210711/rak-1740770465.html
https://rsport.ria.ru/20210715/rak-1741237467.html
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рак груди, диагностика, здоровье - общество
18:28 15.07.2021
 

Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику

© Depositphotos / Leonid_EremeychukГистология
Гистология - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Depositphotos / Leonid_Eremeychuk
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В рамках программы "Активный пациент", женщины, наблюдающиеся в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом рак молочной железы, могут бесплатно пройти обследование на наличие мутаций гена PIK3CA ("пик-три-си-эй"), сообщила в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" медицинский директор ООО "Новартис Фарма" Екатерина Островская.
Это изменение на генном уровне активирует белок, вынуждающий раковые клетки усиленно размножаться, что приводит к росту опухоли. Выявление мутации PIK3CA поможет врачу спрогнозировать течение заболевания и назначить терапию, направленную на блокаду активированного белка.
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Как считает Островская, тестирование необходимо 12-15 тысячам женщин в год.
"Когда около года назад начинали внедрять такое тестирование, то сначала, конечно, процесс шел традиционным путем, через назначения врачей. Но врачи очень загружены работой, иногда у них не хватает времени, чтобы подробно и правильно подсказать пациентам, что нужно делать. Поэтому пациент с активной позицией может сильно помочь", - сказал она.
Островская пояснила, что с помощью программы "Активный пациент" сам пациент может оставить заявку на сайте, взять свой парафиновый тканевой блок и стекло с гистологическим материалом, которые хранятся либо у него дома, либо в ЛПУ, и непосредственно передать в лабораторию для проведения анализа.
"Это экономит время и врача, и пациента. Для того, чтобы сдать образцы, не нужно посещать медучреждения. Пациент может позвонить на горячую линию, вызвать курьера на удобное время. В течение двух-трех недель он уже сможет получить результаты", - отметила Островская.
Пока такое тестирование ещё не входит в систему ОМС, компания, по словам Островской, планирует продолжать поддерживать программу бесплатно для пациентов.
"Мы ждем регистрации тест-систем на территории РФ. После этого можно уже будет говорить как о расширении количества лабораторий, которые смогут пользоваться этими тест-системами, так и о включении этого теста в бесплатное финансирование за счет ОМС. Наше намерение – продолжать эту программу, пока наши пациенты не смогут получать подобную диагностику через ОМС", - заявила она.
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На сегодняшний день бесплатные анализы проводятся в трех лабораториях – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а в рамках программы "Активный пациент" тестирования проводятся в лабораториях АНО "Развитие научных исследований в медицине" и ООО "Лаборатория Гемотест".
"Пересылку образцов можно произвести из любого города. Нет ничего плохого, если пациент сам организует свое тестирование. Сегодня мы имеем фактически 100%-ную доступность тестирования для тех, кто действительно нуждается", - отметил член-корреспондент РАН Евгений Имянитов.
По словам члена Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Николая Дронова, нужно несколько лабораторий в стране, которые смогут обеспечить качественную диагностику. "Мы уже на пути к персонализированной медицине, и доступность инновационных методов диагностики и лечения будет только возрастать", - сказал он.
 
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