https://ria.ru/20210715/rak-1741433015.html

Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику

Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику - РИА Новости, 15.07.2021

Пациентки с диагнозом рак молочной железы могут пройти генную диагностику

В рамках программы "Активный пациент", женщины, наблюдающиеся в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом рак молочной железы, могут бесплатно пройти... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:28

2021-07-15T18:28

2021-07-15T18:28

рак груди

диагностика

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В рамках программы "Активный пациент", женщины, наблюдающиеся в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом рак молочной железы, могут бесплатно пройти обследование на наличие мутаций гена PIK3CA ("пик-три-си-эй"), сообщила в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" медицинский директор ООО "Новартис Фарма" Екатерина Островская.Это изменение на генном уровне активирует белок, вынуждающий раковые клетки усиленно размножаться, что приводит к росту опухоли. Выявление мутации PIK3CA поможет врачу спрогнозировать течение заболевания и назначить терапию, направленную на блокаду активированного белка.Как считает Островская, тестирование необходимо 12-15 тысячам женщин в год."Когда около года назад начинали внедрять такое тестирование, то сначала, конечно, процесс шел традиционным путем, через назначения врачей. Но врачи очень загружены работой, иногда у них не хватает времени, чтобы подробно и правильно подсказать пациентам, что нужно делать. Поэтому пациент с активной позицией может сильно помочь", - сказал она.Островская пояснила, что с помощью программы "Активный пациент" сам пациент может оставить заявку на сайте, взять свой парафиновый тканевой блок и стекло с гистологическим материалом, которые хранятся либо у него дома, либо в ЛПУ, и непосредственно передать в лабораторию для проведения анализа.Пока такое тестирование ещё не входит в систему ОМС, компания, по словам Островской, планирует продолжать поддерживать программу бесплатно для пациентов. "Мы ждем регистрации тест-систем на территории РФ. После этого можно уже будет говорить как о расширении количества лабораторий, которые смогут пользоваться этими тест-системами, так и о включении этого теста в бесплатное финансирование за счет ОМС. Наше намерение – продолжать эту программу, пока наши пациенты не смогут получать подобную диагностику через ОМС", - заявила она. На сегодняшний день бесплатные анализы проводятся в трех лабораториях – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а в рамках программы "Активный пациент" тестирования проводятся в лабораториях АНО "Развитие научных исследований в медицине" и ООО "Лаборатория Гемотест". По словам члена Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Николая Дронова, нужно несколько лабораторий в стране, которые смогут обеспечить качественную диагностику. "Мы уже на пути к персонализированной медицине, и доступность инновационных методов диагностики и лечения будет только возрастать", - сказал он.

https://ria.ru/20210711/rak-1740770465.html

https://rsport.ria.ru/20210715/rak-1741237467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак груди, диагностика, здоровье - общество