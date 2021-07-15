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"Единая Россия" готова принять в свои ряды Пушилина
"Единая Россия" готова принять в свои ряды Пушилина - РИА Новости, 15.07.2021
"Единая Россия" готова принять в свои ряды Пушилина
Партия "Единая Россия" готова принять в свои ряды главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, который заявил о таком намерении, в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T21:19
2021-07-15T21:19
2021-07-15T21:19
сергей перминов
донецкая народная республика
денис пушилин
здоровье - общество
единая россия
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова принять в свои ряды главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, который заявил о таком намерении, в строгом соответствии с уставом партии, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.Ранее Пушилин заявил, что будет вступать в партию "Единая Россия"."Как только получим заявление, обязательно рассмотрим его и примем все необходимые решения. Уставные нормы определяют, что человек становится сторонником, а позже - членом партии. И в строгом соответствии с уставом, конечно, да, (готовы принять - ред.) добро пожаловать",- сказал Перминов.
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сергей перминов, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество, единая россия, политика
"Единая Россия" готова принять в свои ряды Пушилина
Замсекретаря генсовета ЕР Перминов: "Единая Россия" готова принять в свои ряды главу ДНР Пушилина