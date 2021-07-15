https://ria.ru/20210715/psikholog-1741337759.html

Психолог описала перспективы восьмилетней москвички в МГУ

Психолог описала перспективы восьмилетней москвички в МГУ - РИА Новости, 15.07.2021

Психолог описала перспективы восьмилетней москвички в МГУ

Восьмилетняя Алиса Теплякова, если поступит в вуз, сможет получить знания, но не сформируется как специалист в силу нехватки личного опыта, считает... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:37

2021-07-15T10:37

2021-07-15T11:24

единый государственный экзамен (егэ)

мгу имени м. в. ломоносова

москва

образование - общество

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Восьмилетняя Алиса Теплякова, если поступит в вуз, сможет получить знания, но не сформируется как специалист в силу нехватки личного опыта, считает преподаватель МГИМО, Московского института психоанализа, автор методик развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.Ранее сообщалось, что восьмилетняя москвичка Теплякова сдала в этом году единый государственный экзамен и планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выразили готовность принять такую студентку, если она справится с вступительными испытаниями."С точки зрения знаньевых вещей, она сможет это набрать, но с точки зрения воспитания и формирования себя как специалиста в других моментах, просто, скорее всего, в данном случае это будет явно недостаточный опыт", - рассказала Шиманская РИА Новости.Шиманская отметила, что девочка может стать студентом, сдающим тесты "для галочки", но за этим не будет стоять осознания того, куда она действительно хочет пойти.Она добавила, что надо очень точно узнать у ребенка, почему ей это нужно, почему для нее это важно и кем она хочет быть, когда вырастет, даже если она до этого момента получит "пять, десять или 20 образований". Шиманская напомнила о том, что в шоу-бизнесе было много историй подобного раннего успеха, который впоследствии заканчивался не совсем удачно."Если мы к этому (учебе в вузе – ред.) относимся как к узкому набору знаний вместо школы – да, это возможно. Но (если относиться – ред.) как к понимаю, раскрытию талантов ребенка, его профессионального самоопределения, то, конечно, здесь ей понадобится огромная поддержка, и дай бог, чтобы... она нашла наставников, которые ей это окажут, потому что трек раскрытия имеет свои важные составляющие, основанные не только на сдаче конкретных данных", - заявила эксперт.

https://sn.ria.ru/20210709/ege-1740627584.html

https://ria.ru/20210623/abiturienty-1738173622.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), мгу имени м. в. ломоносова, москва, образование - общество, общество