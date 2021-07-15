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Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии - РИА Новости, 15.07.2021
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
С женским царством в Германии не сложилось — а ведь еще три месяца назад казалось, что все идет именно к этому, то есть Ангелу Меркель осенью сменит новая фрау... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:00
2021-07-15T11:04
россия
северный поток — 2
вольфганг шойбле
христианско-социальный союз
бундестаг германии
евросоюз
герхард шредер
ангела меркель
европа
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С женским царством в Германии не сложилось — а ведь еще три месяца назад казалось, что все идет именно к этому, то есть Ангелу Меркель осенью сменит новая фрау канцлерин.Партия "зеленых", выдвинувшая 40-летнюю Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера, стала стремительно набирать популярность — причем в какой-то момент ее рейтинги обогнали даже рейтинги правящего сейчас ХДС-ХСС и подобрались к 30-процентной отметке. Казалось все более вероятным, что после сентябрьских выборов "зеленые" не просто войдут в новую правящую коалицию, но и станут там главной силой, возьмут себе канцлерское кресло.Но взлет Анналены Бербок оказался столь же стремительным, как и ее падение — причем пока что не ясно, остановилось ли оно. Бербок так сильно стали раскручивать немецкие медиа, ее стало так много везде и всюду, что народ начал в ней разочаровываться. Конечно, помогли и выявившиеся нестыковки в биографии (вроде организаций, в которых она на самом деле никогда не состояла), и неуказанные в декларации партийные выплаты, и плагиат в ее книге. Грехи не особо тяжкие, но в совокупности они вызвали неприятный для "зеленых" эффект: сейчас их рейтинги уже в районе 17-20 процентов и могут скатиться еще сильно вниз. И самое неприятное для "зеленых" — начали восстанавливаться позиции партий правящей коалиции.Да, у ХДС-ХСС уже нет меркелевских 35 процентов и выше, но по нынешним временам и 28 неплохо. А упавшая едва ли не до однозначных чисел СДПГ неожиданно сумела вернуть часть потерянных симпатий — и вот у нее уже почти столько же, сколько и у "зеленых". Это не значит, что после сентябрьских выборов сохранится нынешняя коалиция, ее развал практически предопределен, как и уход Меркель. Но воскрешение социал-демократов и рост симпатий к наследнику Меркель Амину Лашету показывает, что в любом случае формировать новую коалицию будут все-таки старые партии — независимо от того, будет ли она с левым или правым уклоном. "Зеленых", конечно, позовут в коалицию — вот только далеко не на главных ролях (а если нынешние тенденции продолжатся, то даже и не на вторых). И это принципиально важно — в том числе для России.Потому что "зеленые" сейчас играют откровенно проатлантическую игру — что смешно для партии, возникшей сорок с лишним лет назад, в том числе из антивоенного, антинатовского движения. Нет, "зеленые" не стали милитаристами — но партия так плотно вписана в глобалистские проекты и структуры (то есть англосаксонскую матрицу), что, по сути, играет против налаживания российско-германских отношений. Наиболее четко это проявляется в истории с "Северным потоком — 2". Бербок выступает за отказ от уже практически завершенного проекта, причем все ее аргументы, включая экологические, откровенно спекулятивны.Трубопровод угрожает безопасности Украины, говорит Бербок — вот, дескать, и Путин это подтвердил (понятно же, что это выдумка). И он не отвечает внешнеполитическим интересам ЕС и его "восточных соседей" — то есть той же Украины. А что отвечает внешнеполитическим интересам Европы? Закупка американского СПГ? Поддержка безумных планов атлантизации Украины?Кроме того, Бербок считает, что СП-2 "мешает европейскому энергетическому суверенитету" — но как можно обеспечить энергетический суверенитет ЕС, если отказываться от всех источников энергии, начиная с АЭС и заканчивая природным газом? Зеленая энергетика не только очень дорога (то есть уменьшает конкурентоспособность Евросоюза), но и в любом случае не способна заменить собой энергетику обычную. Это прекрасно понимает большинство немцев — несмотря на все пропагандистские усилия глобалистов, убеждающих всех в безальтернативности "зеленого будущего".Падение рейтингов болезненно воспринимается "зелеными" — они уже говорят о травле в отношении Бербок, о том, что ее третируют именно как женщину... То есть пытаются сыграть еще и на феминизме — что после 16 лет правления Меркель выглядит уж совсем дешево.Хорошо ответил на подобные утверждения председатель бундестага Вольфганг Шойбле. Он напомнил старую поговорку о том, что "если вы не переносите жару, вам нечего делать на кухне". Действительно, предвыборная кампания оказалась слишком тяжела для Анналены Бербок, но это произошло потому, что на немецкой политической арене "зеленые" давно уже существовали практически в тепличных условиях.Да, на рубеже веков они были в составе правящей коалиции на общегерманском уровне (в правительстве Герхарда Шредера), а одну из немецких земель, Баден-Вюртемберг, уже десять лет возглавляет "зеленый" Винфрид Кречманн. Однако до недавнего времени никто не воспринимал их как силу, способную играть главную роль на федеральном уровне. А сейчас, на фоне кризиса "народных партий" (то есть ХДС-ХСС и СДПГ), когда "зеленые" внезапно стали претендовать на первые роли, их аккуратно придавили.Именно аккуратно — на фоне того, что делали и делают с другим претендентом на первые роли, "Альтернативой для Германии". Не имея возможности просто запретить эту парламентскую партию (чьи рейтинги доходили до 20 процентов), ее просто демонизируют, игнорируют и изолируют (по сути, запрещая другим партиям сотрудничество с "Альтернативой" на любом уровне), обвиняют в порочащих связях с заграницей (естественно, с Россией), ставят под наблюдение спецслужб. Ничего подобного "зеленым" и близко не грозит, потому что "Альтернатива" — это реально контрэлитная партия, категорически не устраивающая правящий истеблишмент.А "зеленые" — просто один из системных игроков, пускай и находящийся под слишком заметным иностранным влиянием. Но это влияние того, кого немецкая элита не может даже называть, — атлантических, глобалистских структур. Поэтому "зеленых" просто аккуратно продвигают на то место, до которого они уже доросли, — младшего партнера у серьезных людей. Которые будут править Германией и после ухода Меркель — как тот же Вольфганг Шойбле, 78-летний тяжеловес, у которого были прекрасные шансы стать канцлером еще до появления всякой Меркель.Ангела перешла ему дорогу, но он сохранил и влияние, и амбиции. И никуда уходить не собирается — сейчас "человек номер два" в стране (а пост главы бундестага по немецкой конституции выше поста канцлера) снова баллотируется в парламент. Чтобы и дальше направлять ФРГ — это ведь дело серьезное, не для "зеленой" Анналены.
https://ria.ru/20210708/potok-1740476128.html
https://ria.ru/20210508/germaniya-1731427339.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/sevpotok-1740499185.html
https://ria.ru/20210606/vybory-1735900238.html
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Петр Акопов
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россия, северный поток — 2, вольфганг шойбле, христианско-социальный союз, бундестаг германии, евросоюз, герхард шредер, ангела меркель, европа, авторы
08:00 15.07.2021 (обновлено: 11:04 15.07.2021)
 

Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии

© REUTERS / Christian Mang/File PhotoАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Christian Mang/File Photo
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
С женским царством в Германии не сложилось — а ведь еще три месяца назад казалось, что все идет именно к этому, то есть Ангелу Меркель осенью сменит новая фрау канцлерин.
Партия "зеленых", выдвинувшая 40-летнюю Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера, стала стремительно набирать популярность — причем в какой-то момент ее рейтинги обогнали даже рейтинги правящего сейчас ХДС-ХСС и подобрались к 30-процентной отметке. Казалось все более вероятным, что после сентябрьских выборов "зеленые" не просто войдут в новую правящую коалицию, но и станут там главной силой, возьмут себе канцлерское кресло.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 17:09
Кандидат на пост Меркель назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой
Но взлет Анналены Бербок оказался столь же стремительным, как и ее падение — причем пока что не ясно, остановилось ли оно. Бербок так сильно стали раскручивать немецкие медиа, ее стало так много везде и всюду, что народ начал в ней разочаровываться. Конечно, помогли и выявившиеся нестыковки в биографии (вроде организаций, в которых она на самом деле никогда не состояла), и неуказанные в декларации партийные выплаты, и плагиат в ее книге. Грехи не особо тяжкие, но в совокупности они вызвали неприятный для "зеленых" эффект: сейчас их рейтинги уже в районе 17-20 процентов и могут скатиться еще сильно вниз. И самое неприятное для "зеленых" — начали восстанавливаться позиции партий правящей коалиции.
Да, у ХДС-ХСС уже нет меркелевских 35 процентов и выше, но по нынешним временам и 28 неплохо. А упавшая едва ли не до однозначных чисел СДПГ неожиданно сумела вернуть часть потерянных симпатий — и вот у нее уже почти столько же, сколько и у "зеленых". Это не значит, что после сентябрьских выборов сохранится нынешняя коалиция, ее развал практически предопределен, как и уход Меркель. Но воскрешение социал-демократов и рост симпатий к наследнику Меркель Амину Лашету показывает, что в любом случае формировать новую коалицию будут все-таки старые партии — независимо от того, будет ли она с левым или правым уклоном. "Зеленых", конечно, позовут в коалицию — вот только далеко не на главных ролях (а если нынешние тенденции продолжатся, то даже и не на вторых). И это принципиально важно — в том числе для России.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 08:00
"Зеленые" готовы принести Германию в жертву атлантистам
Потому что "зеленые" сейчас играют откровенно проатлантическую игру — что смешно для партии, возникшей сорок с лишним лет назад, в том числе из антивоенного, антинатовского движения. Нет, "зеленые" не стали милитаристами — но партия так плотно вписана в глобалистские проекты и структуры (то есть англосаксонскую матрицу), что, по сути, играет против налаживания российско-германских отношений. Наиболее четко это проявляется в истории с "Северным потоком — 2". Бербок выступает за отказ от уже практически завершенного проекта, причем все ее аргументы, включая экологические, откровенно спекулятивны.
Трубопровод угрожает безопасности Украины, говорит Бербок — вот, дескать, и Путин это подтвердил (понятно же, что это выдумка). И он не отвечает внешнеполитическим интересам ЕС и его "восточных соседей" — то есть той же Украины. А что отвечает внешнеполитическим интересам Европы? Закупка американского СПГ? Поддержка безумных планов атлантизации Украины?
Кроме того, Бербок считает, что СП-2 "мешает европейскому энергетическому суверенитету" — но как можно обеспечить энергетический суверенитет ЕС, если отказываться от всех источников энергии, начиная с АЭС и заканчивая природным газом? Зеленая энергетика не только очень дорога (то есть уменьшает конкурентоспособность Евросоюза), но и в любом случае не способна заменить собой энергетику обычную. Это прекрасно понимает большинство немцев — несмотря на все пропагандистские усилия глобалистов, убеждающих всех в безальтернативности "зеленого будущего".
Падение рейтингов болезненно воспринимается "зелеными" — они уже говорят о травле в отношении Бербок, о том, что ее третируют именно как женщину... То есть пытаются сыграть еще и на феминизме — что после 16 лет правления Меркель выглядит уж совсем дешево.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:38В мире
Кандидат на место Меркель разъяснила, почему считает "Севпоток-2" ошибкой
Хорошо ответил на подобные утверждения председатель бундестага Вольфганг Шойбле. Он напомнил старую поговорку о том, что "если вы не переносите жару, вам нечего делать на кухне". Действительно, предвыборная кампания оказалась слишком тяжела для Анналены Бербок, но это произошло потому, что на немецкой политической арене "зеленые" давно уже существовали практически в тепличных условиях.
Да, на рубеже веков они были в составе правящей коалиции на общегерманском уровне (в правительстве Герхарда Шредера), а одну из немецких земель, Баден-Вюртемберг, уже десять лет возглавляет "зеленый" Винфрид Кречманн. Однако до недавнего времени никто не воспринимал их как силу, способную играть главную роль на федеральном уровне. А сейчас, на фоне кризиса "народных партий" (то есть ХДС-ХСС и СДПГ), когда "зеленые" внезапно стали претендовать на первые роли, их аккуратно придавили.
Именно аккуратно — на фоне того, что делали и делают с другим претендентом на первые роли, "Альтернативой для Германии". Не имея возможности просто запретить эту парламентскую партию (чьи рейтинги доходили до 20 процентов), ее просто демонизируют, игнорируют и изолируют (по сути, запрещая другим партиям сотрудничество с "Альтернативой" на любом уровне), обвиняют в порочащих связях с заграницей (естественно, с Россией), ставят под наблюдение спецслужб. Ничего подобного "зеленым" и близко не грозит, потому что "Альтернатива" — это реально контрэлитная партия, категорически не устраивающая правящий истеблишмент.
А "зеленые" — просто один из системных игроков, пускай и находящийся под слишком заметным иностранным влиянием. Но это влияние того, кого немецкая элита не может даже называть, — атлантических, глобалистских структур. Поэтому "зеленых" просто аккуратно продвигают на то место, до которого они уже доросли, — младшего партнера у серьезных людей. Которые будут править Германией и после ухода Меркель — как тот же Вольфганг Шойбле, 78-летний тяжеловес, у которого были прекрасные шансы стать канцлером еще до появления всякой Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 19:42
Экзит-полл: на выборах в Саксонии-Анхальт побеждает партия Меркель
Ангела перешла ему дорогу, но он сохранил и влияние, и амбиции. И никуда уходить не собирается — сейчас "человек номер два" в стране (а пост главы бундестага по немецкой конституции выше поста канцлера) снова баллотируется в парламент. Чтобы и дальше направлять ФРГ — это ведь дело серьезное, не для "зеленой" Анналены.
 
РоссияСеверный поток — 2Вольфганг ШойблеХристианско-социальный союзБундестаг ГерманииЕвросоюзГерхард ШредерАнгела МеркельЕвропаАвторы
 
 
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