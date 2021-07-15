https://ria.ru/20210715/pozhar-1741444773.html

В Волгограде сгорели два автомобиля

В Волгограде сгорели два автомобиля - РИА Новости, 15.07.2021

В Волгограде сгорели два автомобиля

Два автомобиля сгорели на стоянке во дворе в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:39

2021-07-15T19:39

2021-07-15T19:42

гумвд

opel astra

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинский район

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Два автомобиля сгорели на стоянке во дворе в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда поступило в 16.39 мск."На улице 51-й Гвардейской дивизии горели 2 автомобиля Opel Astra и Mitsubishi Minica. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 16.50", - сообщили РИА Новости в МЧС. По словам собеседника агентства, погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.В соцсетях появилось видео возгорания автомобилей, на нем видно, как местные жители до приезда пожарных спасают от пожара рядом стоящие машины, откатывая их руками и с помощью троса подальше от огня.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736396012.html

дзержинский район

волгоград

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, opel astra, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинский район, волгоград, волгоградская область, происшествия