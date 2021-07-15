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В Волгограде сгорели два автомобиля
В Волгограде сгорели два автомобиля - РИА Новости, 15.07.2021
В Волгограде сгорели два автомобиля
Два автомобиля сгорели на стоянке во дворе в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:39
2021-07-15T19:39
2021-07-15T19:42
гумвд
opel astra
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинский район
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Два автомобиля сгорели на стоянке во дворе в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда поступило в 16.39 мск."На улице 51-й Гвардейской дивизии горели 2 автомобиля Opel Astra и Mitsubishi Minica. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 16.50", - сообщили РИА Новости в МЧС. По словам собеседника агентства, погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.В соцсетях появилось видео возгорания автомобилей, на нем видно, как местные жители до приезда пожарных спасают от пожара рядом стоящие машины, откатывая их руками и с помощью троса подальше от огня.
https://ria.ru/20210610/pozhar-1736396012.html
дзержинский район
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гумвд, opel astra, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинский район, волгоград, волгоградская область, происшествия
19:39 15.07.2021 (обновлено: 19:42 15.07.2021)
В Волгограде сгорели два автомобиля
В Волгограде на стоянке во дворе жилого дома сгорели Opel Astra и Mitsubishi Minica