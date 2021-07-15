https://ria.ru/20210715/potok-1741401276.html

В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"

В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 15.07.2021

В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"

Берлин не должен ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:51

2021-07-15T15:51

2021-07-15T16:33

россия

сергей макогон

оператор гтс украины

клаус эрнст

северный поток — 2

балтийское море

газпром

бундестаг германии

евросоюз

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Берлин не должен ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщают "Известия".По его словам, абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами.В последнее время в республике регулярно требуют компенсацию за запуск российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2".Так, украинский президент Владимир Зеленский запросил гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. О долгосрочном контракте на транзит топлива говорил и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Польша, Литва и Латвия, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского сырья. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. Российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html

https://ria.ru/20210715/potok-1741317491.html

россия

балтийское море

германия

украина

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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, клаус эрнст, северный поток — 2, балтийское море, газпром, бундестаг германии, евросоюз, владимир зеленский, германия, украина, в мире, экономика