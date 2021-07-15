15:51 15.07.2021 (обновлено: 16:33 15.07.2021)
В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
Депутат бундестага Эрнст отверг идею о компенсации Украине за "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Берлин не должен ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами.
"Если ей (Украине. — Прим. ред.) нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — сказал Эрнст.
В последнее время в республике регулярно требуют компенсацию за запуск российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2".
Так, украинский президент Владимир Зеленский запросил гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. О долгосрочном контракте на транзит топлива говорил и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Польша, Литва и Латвия, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского сырья.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. Российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.