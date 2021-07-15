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https://ria.ru/20210715/potok-1741401276.html
В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 15.07.2021
В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
Берлин не должен ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:51
2021-07-15T16:33
россия
сергей макогон
оператор гтс украины
клаус эрнст
северный поток — 2
балтийское море
газпром
бундестаг германии
евросоюз
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Берлин не должен ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщают "Известия".По его словам, абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами.В последнее время в республике регулярно требуют компенсацию за запуск российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2".Так, украинский президент Владимир Зеленский запросил гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. О долгосрочном контракте на транзит топлива говорил и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Польша, Литва и Латвия, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского сырья. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. Российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html
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россия, сергей макогон, оператор гтс украины, клаус эрнст, северный поток — 2, балтийское море, газпром, бундестаг германии, евросоюз, владимир зеленский, германия, украина, в мире, экономика
15:51 15.07.2021 (обновлено: 16:33 15.07.2021)
 
В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"

Депутат бундестага Эрнст отверг идею о компенсации Украине за "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Берлин не должен ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами.

"Если ей (Украине. — Прим. ред.) нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — сказал Эрнст.

В последнее время в республике регулярно требуют компенсацию за запуск российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2".
Так, украинский президент Владимир Зеленский запросил гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. О долгосрочном контракте на транзит топлива говорил и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство близко к завершению: первую нитку уже уложили, вторую могут закончить к концу августа.
Против магистрали активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Польша, Литва и Латвия, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского сырья.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сейчас действует контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года. Российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот договор останется в силе на весь период его действия и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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РоссияСергей МакогонОператор ГТС УкраиныКлаус ЭрнстСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромБундестаг ГерманииЕвросоюзВладимир ЗеленскийГерманияУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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