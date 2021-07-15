https://ria.ru/20210715/potok-1741317491.html

На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток" - РИА Новости, 15.07.2021

На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, об этом заявила в своей... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T05:49

2021-07-15T05:49

2021-07-15T15:41

сергей макогон

оператор гтс украины

северный поток — 2

турецкий поток

северный поток

евросоюз

владимир зеленский

румыния

греция

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, об этом заявила в своей статье для "Укринформ" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. Также, по его словам, Украине нужны от ЕС гарантии в вопросе цены на газ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит.Ищук напомнила, ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины — через "Турецкий поток"."Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет стоить Украине 450 миллионов долларов", — отметила эксперт.По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. "Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов "Ямал — Европа", "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов", — посетовала автор статьи.Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. "И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования "Северного потока — 2", то, оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой "Турецкого потока", пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению", — заявила она, объяснив это тем, что "потери" Киеву наносят "государства — члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат — Сербия"."Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20210714/gazoprovod-1741301389.html

https://ria.ru/20210713/nemtsy-1741135429.html

румыния

греция

венгрия

украина

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сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, турецкий поток, северный поток, евросоюз, владимир зеленский, румыния, греция, венгрия, украина, в мире