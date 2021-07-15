05:49 15.07.2021 (обновлено: 15:41 15.07.2021)
На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
Украинский эксперт Ищук заявила о праве Киева на компенсацию из-за "Турецкого потока"
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, об этом заявила в своей статье для "Укринформ" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. Также, по его словам, Украине нужны от ЕС гарантии в вопросе цены на газ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск "Северного потока — 2" мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит.
"Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет стоить Украине 450 миллионов долларов", — отметила эксперт.
По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. "Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов "Ямал — Европа", "Северный поток — 1" и "Турецкий поток" будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов", — посетовала автор статьи.
Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. "И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования "Северного потока — 2", то, оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой "Турецкого потока", пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению", — заявила она, объяснив это тем, что "потери" Киеву наносят "государства — члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат — Сербия".
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.