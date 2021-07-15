https://ria.ru/20210715/potok-1741311884.html

В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"

В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.07.2021

В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"

При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T01:15

2021-07-15T01:15

2021-07-15T01:15

армин лашет

россия

северный поток — 2

балтийское море

мид германии

евросоюз

владимир зеленский

джо байден

германия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, организованной газетой Stuttgarter Zeitung.Лашет назвал проект экономическим, добавив при этом, что он не должен "обезвоживать" Украину. По словам политика, по завершении строительства — возможно, в августе-сентябре — эти принципы нужно обозначить при выдаче очередного разрешения.Он отметил, что если будут учитывать геополитические вопросы, то "политически не имеет значения", транспортируется ли российский газ по суше или морю.Переговоры Германии и СШАВ четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее канцлер, одной из тем переговоров станет "Северный поток — 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, на переговорах с США по трубопроводу "Северный поток — 2" удалось добиться прогресса. "За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились", — приводит агентство ДПА слова министра.Маас не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи Меркель с Байденом. "Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем", — сказал он. Конкретных сроков министр также не привел.Требование гарантийПрезидент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности, он считает, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Украины."Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги", - заявил Зеленский.Как отметил украинский лидер, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение."Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь", - добавил он."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210713/sanktsii-1741146835.html

https://ria.ru/20210713/potok-1741162597.html

https://ria.ru/20210714/obman-1741292244.html

https://ria.ru/20210713/nemtsy-1741135429.html

россия

балтийское море

германия

украина

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армин лашет, россия, северный поток — 2, балтийское море, мид германии, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, германия, украина, в мире