Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/potok-1741311884.html
В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"
В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.07.2021
В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"
При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T01:15
2021-07-15T01:15
армин лашет
россия
северный поток — 2
балтийское море
мид германии
евросоюз
владимир зеленский
джо байден
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650358_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_97570030647399493634cff51954369f.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, организованной газетой Stuttgarter Zeitung.Лашет назвал проект экономическим, добавив при этом, что он не должен "обезвоживать" Украину. По словам политика, по завершении строительства — возможно, в августе-сентябре — эти принципы нужно обозначить при выдаче очередного разрешения.Он отметил, что если будут учитывать геополитические вопросы, то "политически не имеет значения", транспортируется ли российский газ по суше или морю.Переговоры Германии и СШАВ четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее канцлер, одной из тем переговоров станет "Северный поток — 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, на переговорах с США по трубопроводу "Северный поток — 2" удалось добиться прогресса. "За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились", — приводит агентство ДПА слова министра.Маас не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи Меркель с Байденом. "Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем", — сказал он. Конкретных сроков министр также не привел.Требование гарантийПрезидент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности, он считает, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Украины."Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги", - заявил Зеленский.Как отметил украинский лидер, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение."Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь", - добавил он."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210713/sanktsii-1741146835.html
https://ria.ru/20210713/potok-1741162597.html
https://ria.ru/20210714/obman-1741292244.html
https://ria.ru/20210713/nemtsy-1741135429.html
россия
балтийское море
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650358_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f24f8457828646534842366177a3fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армин лашет, россия, северный поток — 2, балтийское море, мид германии, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, германия, украина, в мире
01:15 15.07.2021
 
В ФРГ нашли способ устранить разногласия по "Северному потоку — 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил, что "Северный поток — 2" не должен вредить Украине

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, организованной газетой Stuttgarter Zeitung.
Лашет назвал проект экономическим, добавив при этом, что он не должен "обезвоживать" Украину. По словам политика, по завершении строительства — возможно, в августе-сентябре — эти принципы нужно обозначить при выдаче очередного разрешения.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 19:26
Киев ждет от США действенных санкций против "Северного потока — 2"
Он отметил, что если будут учитывать геополитические вопросы, то "политически не имеет значения", транспортируется ли российский газ по суше или морю.

Переговоры Германии и США

В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Помимо двусторонних отношений, как заявляла ранее канцлер, одной из тем переговоров станет "Северный поток — 2" и вопрос обеспечения Украине гарантий транзита российского газа.
Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, на переговорах с США по трубопроводу "Северный поток — 2" удалось добиться прогресса. "За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились", — приводит агентство ДПА слова министра.
Маас не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи Меркель с Байденом. "Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем", — сказал он. Конкретных сроков министр также не привел.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 22:38
Путин ответил на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

Требование гарантий

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.
По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности, он считает, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Украины.
"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги", - заявил Зеленский.
Как отметил украинский лидер, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение.
"Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь", - добавил он.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 19:42
В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19
"У меня плохие новости". Немцы высмеяли слова Зеленского о транзите газа
 
Армин ЛашетРоссияСеверный поток — 2Балтийское мореМИД ГерманииЕвросоюзВладимир ЗеленскийДжо БайденГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
Лента новостейМолния