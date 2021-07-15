https://ria.ru/20210715/pomosch-1741356691.html

В Татарстане стартовала благотворительная акция по случаю Курбан-байрама

В Татарстане стартовала благотворительная акция по случаю Курбан-байрама - РИА Новости, 15.07.2021

В Татарстане стартовала благотворительная акция по случаю Курбан-байрама

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) в преддверии Курбан-байрама объявило о старте акции "Накорми нуждающегося", в рамках которой... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:14

2021-07-15T12:14

2021-07-15T12:14

религия и мировоззрение

курбан-байрам

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) в преддверии Курбан-байрама объявило о старте акции "Накорми нуждающегося", в рамках которой верующие могут пожертвовать на благотворительность мясо жертвенных животных, сообщили РИА Новости в муфтияте. "В рамках инициативы каждый желающий может приобрести барашка в фонде "Закят" и передать жертвенное мясо малоимущим, инвалидам, людям, попавшим в трудную ситуацию, сиротам. Фонд "Закят" принимает на себя решение всех организационных вопросов: от закупки по оптовой цене и до раздачи нуждающимся. Кроме того, в фонде можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами по процедуре жертвоприношения и получить рекомендации проверенных поставщиков жертвенных животных, которые контролируют забой. Услуги Фонда – бесплатные. Стоимость баранов – 10 тысяч рублей", - сообщили в ДУМ РТ.В муфтияте отметили, акция проводится уже не первый год. Так, в 2020-м удалось помочь 750 малоимущим семьям в Казани - им раздали 2,7 тонны мяса. Также еще 810 кг мяса направили в 5 социальных учреждений республики. Помощь, как подчеркнули в ДУМ РТ, оказывалась всем нуждающимся вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 20 июля.В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.

https://ria.ru/20210715/vykhodnye-1741341925.html

https://ria.ru/20210702/pomosch-1739604120.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курбан-байрам, республика татарстан (татарстан), казань