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Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права
Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права - РИА Новости, 15.07.2021
Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права
Суд Евросоюза в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы европейскому праву, в частности в том, что касается независимости... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:55
2021-07-15T13:55
дидье рейндерс
еврокомиссия
евросоюз
польша
люксембург (государство)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы европейскому праву, в частности в том, что касается независимости судебной системы страны."Польша не выполнила свои обязательства, вытекающие из права ЕС", - говорится в опубликованном в четверг постановлении суда.Ранее Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС из-за судебной реформы, которую в Евросоюзе считают нарушающей европейские нормы.Суд ЕС, в частности, указал, что положения о дисциплинарной палате Верховного суда Польши не гарантируют независимость и беспристрастность судей, поскольку они напрямую или косвенно могут подвергаться влиянию законодательной и исполнительной власти в Польше.Если Польша не устранит нарушения, она может быть оштрафована Евросоюзом.Европейская комиссия запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. При этом дисциплинарная палата не является независимым судебным органом.По мнению Еврокомиссии, для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повлиять на их независимость, что нарушает положения Договора о Европейском союзе.Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также ссылался на неправомерные, по его мнению, действия польских властей в отношении прокуроров, которые выразили свое несогласие с реформой прокуратуры. Он указал, что 19 января несогласные с реформой прокуроры были направлены на новые места работы, причем в районы, удаленные от прежнего места работы, где они зачастую находились с семьями.Еврокомиссар также отметил, что генпрокурор является министром юстиции по совместительству, что создает угрозу политизации уголовных процессов.В январе Евросоюз дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права в стране, соответствующее мотивированное заключение было направлено польским властям.
https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html
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дидье рейндерс, еврокомиссия, евросоюз, польша, люксембург (государство), в мире
13:55 15.07.2021
 
Суд ЕС обвинил Польшу в нарушении европейского права

Суд ЕС в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы европейскому праву

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге указал Польше на несоответствие положений судебной реформы европейскому праву, в частности в том, что касается независимости судебной системы страны.
"Польша не выполнила свои обязательства, вытекающие из права ЕС", - говорится в опубликованном в четверг постановлении суда.
Ранее Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС из-за судебной реформы, которую в Евросоюзе считают нарушающей европейские нормы.
Суд ЕС, в частности, указал, что положения о дисциплинарной палате Верховного суда Польши не гарантируют независимость и беспристрастность судей, поскольку они напрямую или косвенно могут подвергаться влиянию законодательной и исполнительной власти в Польше.
Если Польша не устранит нарушения, она может быть оштрафована Евросоюзом.
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Европейская комиссия запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе, который, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. При этом дисциплинарная палата не является независимым судебным органом.
По мнению Еврокомиссии, для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повлиять на их независимость, что нарушает положения Договора о Европейском союзе.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также ссылался на неправомерные, по его мнению, действия польских властей в отношении прокуроров, которые выразили свое несогласие с реформой прокуратуры. Он указал, что 19 января несогласные с реформой прокуроры были направлены на новые места работы, причем в районы, удаленные от прежнего места работы, где они зачастую находились с семьями.
Еврокомиссар также отметил, что генпрокурор является министром юстиции по совместительству, что создает угрозу политизации уголовных процессов.
В январе Евросоюз дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права в стране, соответствующее мотивированное заключение было направлено польским властям.
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