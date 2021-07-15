https://ria.ru/20210715/pismo-1741383132.html

Ответ на письмо посольства Польши по поводу колонки Владимира Корнилова

Ответ на письмо посольства Польши по поводу колонки Владимира Корнилова - РИА Новости, 15.07.2021

Ответ на письмо посольства Польши по поводу колонки Владимира Корнилова

После публикации на сайте РИА Новости колонки Владимира Корнилова "Польша отказывается платить за свои грехи" в редакцию пришло письмо от имени заместителя... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:44

2021-07-15T15:44

2021-07-15T16:06

посольство польши в рф

польша

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После публикации на сайте РИА Новости колонки Владимира Корнилова "Польша отказывается платить за свои грехи" в редакцию пришло письмо от имени заместителя посла Яцека Щлядэвски, публикуем это письмо и ответ автора.Посольство Республики Польша в Москве обращает внимание на следующие факты, касающиеся статьи Владимира Корнилова "Польша отказывается платить за свои грехи", опубликованной 30 июня 2021 года на портале РИА Новости:1. Возврат довоенного имущества, в том числе принадлежащего жертвам холокоста, является очень сложной темой, честное описание которой требует юридического, исторического и общественного анализа. Осознавая эти трудности, особенно в том, что касается зарубежных вопросов, мы выражаем готовность предоставить объяснения и материалы, полезные для объективной оценки всех аспектов процесса реституции. В то же время мы считаем, что в таких сложных ситуациях использование комментария / консультации польского эксперта должно быть стандартной процедурой.2. Статья описывает недавние изменения в Административном кодексе следующим образом: "Но прошлой неделе польский сейм принял поправки к Административному кодексу, которые во всем мире начали трактовать как "закон о запрете реституции жертвам Второй мировой войны". Основная суть поправок: введение 30-летнего лимита на обжалование решений об изъятии собственности. Таким образом, потомки польских жертв холокоста теряют даже теоретическое право на возврат имущества, конфискованного у их предков во время и после войны". Высказывание о потере "даже теоретического права на возврат имущества" является явным искажением польской действительности в контексте данной темы. В Польше уже давно существует возможность требовать права на имущество, утраченное в результате послевоенной национализации, и это доступно для всех лиц, имеющих на это право, независимо от их гражданства / происхождения. Поправки к Административному кодексу распространяются только на административное судопроизводство (в том числе касающееся реституции), при этом все еще существует возможность истребования компенсации за конфискованное имущество в рамках гражданского судопроизводства. В статье также не упоминается возмещение ущерба, уже нанесенное потомкам еврейских владельцев, что создает впечатление, что Польша не предпринимает никаких действий в этом отношении. Тем временем только город Варшава в 2005-2017 годах (место наибольшего количества претензий, связанных с возвратом имущества) выплатил более 1,2 миллиарда злотых (то есть свыше 260 миллионов долларов США) в качестве компенсации бывшим владельцам (включая евреев), их потомкам и поверенным. С 1990 года в Варшаве было принято более четырех тысяч решений о возврате имущества (данные).3. Автор не упоминает в статье о юридической необходимости внесения изменений в Административный кодекс, что является существенным контекстом дела. Это вытекает из необходимости внедрения в систему обязывающего права решения Конституционного трибунала Польши от 2015 года, согласно которому несовместимой с принципом демократического государства является ситуация, когда существует возможность признания недействительным административное решение, выданное с нарушением закона без каких-либо временных ограничений. Принятие закона сеймом Республики Польша в связи с исполнением вышеупомянутого решения Конституционного трибунала Польши является правовым следствием решения и является обязанностью властей. Вместо этого автор только заявляет, что "новый закон отрезает потомкам жертв холокоста возможность претендовать на собственность своих предков: мол, делается это исключительно ради "предотвращения мошенничества".4. Патологии так называемой дикой реприватизации легли в основу решения Конституционного трибунала Польши, и они вообще не представлены в статье — автор показывает лишь явление как повод для лишения имущества жертв холокоста. Когда он пишет: "главная цель поправок — остановить "дикую реприватизацию", которую с 2005 года якобы начали некие юридические фирмы, представляющие потомков жертв холокоста", он подвергает сомнению факт имевшего место явления и одновременно внушает, что Польша считает потомков жертв холокоста (и представляющие их фирмы) организаторами "дикой реприватизации", а это неправда.Текущий правовой статус (подвергнутый под сомнение решением Конституционного трибунала Польши) допускал бессрочное признание недействительным административное решение в связи с их вынесением без законных оснований или с грубым нарушением закона, поэтому уполномоченные лица имели возможность отменять решения, касающиеся их. Это приводило к патологическим ситуациям, когда десятки тысяч людей были лишены всего своего жизненного имущества и были изгнаны из квартир, в которых проживало несколько поколений их семей. Часто эти операции проводились преступным путем, на основании поддельных документов или коррупционных действий. Были случаи, когда люди, которым на момент вынесения приговора могло бы быть 130 лет, считались судом живыми — только для того, чтобы передать их имущество якобы уполномоченным таких людей. Организаторы "дикой реприватизации" часто использовали данные польских евреев, чтобы требовать возврата собственности якобы от их имени, пользуясь неспособностью юридически подтвердить смерть некоторых жертв холокоста.5. В статье годовщина погрома в Кельце сопоставляется с вопросом о поправке к Административному кодексу, предполагает связь между этими вопросами. Это также выражается в заголовке: "Польша отказывается платить за свои грехи". Погром в Кельце, который является предметом подробного расследования Института национальной памяти в независимой Польше, никоим образом не связан с вопросом реституции, и использование его в качестве "доказательства" имущественных претензий в отношении Польши является нарушением. Мы хотели бы отметить, что Польша каждый год организует торжественные мероприятия, отдавая дань памяти жертвам погрома.6. Обеспокоенность вызывают высказывания, относящиеся к действиям довоенных властей Польши: "Польские власти должны честно ответить за те преступления против собственных граждан, которые они творили до 1939-го и после 1945 года. Отрицать их бессмысленно". Какой вид преступлений польских властей, которые имели место до 1939 года и совершались в отношении своих граждан, имел в виду автор?Посольство Республики Польша в Москве обращается с любезной просьбой пополнить статью Владимира Корнилова вышеуказанной информацией. Одновременно посольство заверяет в готовности польской стороны объяснить сложность вопроса возврата имущества довоенным владельцам и их потомкам, в том числе еврейского происхождения.Ответ1. Колонка Владимира Корнилова "Польша отказывается платить за свои грехи" является авторской и, соответственно, выражает мнение автора. В разделах "Мнение" (в отличие от новостей и новостных репортажах) отдельно включать еще чье-то мнение нет никакого смысла. Как в польских СМИ вы обычно не найдете комментариев российских экспертов и специалистов в статьях и тем более в авторских колонках о России.В данном случае автор, комментируя тему польских реституций, как раз попытался прибегнуть к историческому, юридическому и общественному анализу этой сложной темы, подчеркнув ее болезненность. Если вы внимательно ознакомитесь с колонкой, то найдете ссылки не только на польские СМИ, но и на официальное заявление МИД Польши, а также на комментарии премьер-министра Польши, посла Польши в Израиле, польских экспертов.2. В статье упомянуто, что речь идет о поправках в Административный кодекс, из чего следует, что речь идет об административном судопроизводстве. Кроме того, приводится мнение МИД Польши, опровергающее мысль о том, "что новый закон отрезает потомкам жертв холокоста возможность претендовать на собственность своих предков". Так же, как приводятся мнения официальных лиц Израиля, США и ряда мировых СМИ, трактующих данные поправки именно как "закон о запрете реституции жертвам Второй мировой войны". То есть автор, выражая свое личное мнение, постарался довести до читателей широкий спектр всех мнений, циркулирующих в общественном пространстве, включая и официальную позицию Варшавы. В связи с этим в однобокости его обвинить сложно. Вы упоминаете статистику компенсаций, но в колонке есть отсылка на материалы посла Польши Магировского с этой и другой статистикой, а также его мнение по поводу того, что цель критикуемого закона — остановить "дикую реприватизацию", начатую именно с 2005 года (тот срок, который указываете и вы).3. Автор действительно не упоминает решение Конституционного трибунала Польши от 2015 года, поскольку считает это лишней подробностью. Особенно учитывая тот факт, что независимость данного трибунала от власти ставится под сомнение и западными институциями, о чем данный же автор писал двумя неделями раньше этой статьи — в колонке "СССР уважал нас больше: Европа унижает Польшу". Соответственно, ссылка на решение трибунала 2015 года лишь отяготила бы статью. Если вы обратили внимание, на это решение не ссылаются также официальные лица Израиля и США, критикующие принятые сеймом поправки.4. Что касается "дикой реприватизации", автор ни в коем случае не "подвергает сомнению факт имевшего место явления", как вы изволили выразиться. Наоборот, он подчеркивает, что подобное объяснение как раз подтверждает вывод Израиля об истинной цели закона — лишить родственников жертв холокоста возможности получить имущество обратно. Заметьте, это противоречит и вашему же заявлению, указанному в пункте 2, о том, что поправки к Административному кодексу нацелены на иное.5. Погром в Кельце действительно трагическое явление, о чем указывает и автор этой статьи. Тем удивительнее ваше утверждение о том, что Польша устраивает торжества в память о погроме. Но из вашего пояснения непонятно, почему этот погром "никоим образом не связан с вопросом реституции". Поправки к Административному кодексу, которые рассматриваются в статье, ограничили срок требования имущества и родственников жертв погрома в Кельце, и потомков тех польских евреев, которые вынуждены были покинуть родину в результате этого погрома (о чем в статье также идет речь). На каком же основании вы выводите данный случай из подпадающих под ограничения, налагаемые новой редакцией кодекса?6. Вы невнимательно прочитали критикуемую вами колонку, если не заметили отсылку к статье Владимира Путина с напоминанием "о роли поляков в поощрении антисемитских настроений в довоенной Европе" и цитату посла Польши в Германии Ю. Липского от 20 сентября 1938 года. Если же вы заметили этот пассаж, то вызывает удивление вопрос "Какой вид преступлений польских властей, которые имели место до 1939 года и совершались в отношении своих граждан, имел в виду автор?" Не хочется верить в то, что вы и в 2021 году считаете поощрение антисемитских настроений нормальным и моральным явлением.Статья Владимира Корнилова является законченным авторским материалом, находится в открытом доступе и в правках не нуждается (тем более что вы сами не оспариваете факты и цитаты, изложенные в ней). Польское посольство вправе провести дискуссию по этому поводу (в том числе и с автором), поспорить, предложить свои материалы на эту тему. В отличие от польских СМИ, однобоко освещающих события в России, мы всегда открыты к дискуссиям. При этом хотим обратить ваше внимание, что поправки к Административному кодексу, о которых идет речь в указанной вами колонке, за пределами Польши встретили однозначное осуждение во всем мире, включая страны Запада. Так что это тот редкий случай, когда мнение нашего автора совпало с комментарием представителя Госдепартамента США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

посольство польши в рф, польша