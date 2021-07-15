11:56 15.07.2021 (обновлено: 15:15 15.07.2021)
В Германии ответили на письмо жителей омской деревни
Депутат Дроздова: жители Верхнего Карбуша получили ответ на обращение к Меркель
ОМСК, 15 июл — РИА Новости. Жители омской деревни Верхний Карбуш получили ответ на обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат и активистка Ирина Дроздова.
Немецкие власти отметили, что не могут помочь с ремонтом дороги.
"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", — говорится в письме за подписью Надин Вахтер, поступившем на электронную почту Дроздовой.
Также там посоветовали жителям села обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве.
Дроздова записала в конце июня видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она говорит о том, что уже не раз пыталась обратиться к нему с проблемой отсутствия сельских дорог, и просит президента помочь с ремонтом главной улицы в селе протяженностью 1,2 тысячи метров.
"Семьдесят шесть лет нет войны, а главная дорога с готовым проектом и положительной экспертизой в деревне Верхний Карбуш так и не асфальтирована. А когда идешь по ней, то невольно начинаешь верить, что здесь была война, что здесь бомбили… Помогите селянам", — говорит в видеообращении активистка.
По ее словам, жители деревни в июне написали канцлеру письмо, где попросили ее решить эту проблему. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни.
Власти Омского района после видеообращения жителей пояснили, что ремонт планировался в этом году, но его перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, добавили тогда в администрации.
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