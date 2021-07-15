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В Германии ответили на письмо жителей омской деревни

В Германии ответили на письмо жителей омской деревни - РИА Новости, 15.07.2021

В Германии ответили на письмо жителей омской деревни

Жители омской деревни Верхний Карбуш получили ответ на обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат и активистка Ирина Дроздова. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:56

2021-07-15T11:56

2021-07-15T15:15

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ангела меркель

германия

омская область

омский район

общество

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ОМСК, 15 июл — РИА Новости. Жители омской деревни Верхний Карбуш получили ответ на обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, рассказала РИА Новости депутат и активистка Ирина Дроздова.Немецкие власти отметили, что не могут помочь с ремонтом дороги."Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", — говорится в письме за подписью Надин Вахтер, поступившем на электронную почту Дроздовой.Также там посоветовали жителям села обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве.Дроздова записала в конце июня видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она говорит о том, что уже не раз пыталась обратиться к нему с проблемой отсутствия сельских дорог, и просит президента помочь с ремонтом главной улицы в селе протяженностью 1,2 тысячи метров."Семьдесят шесть лет нет войны, а главная дорога с готовым проектом и положительной экспертизой в деревне Верхний Карбуш так и не асфальтирована. А когда идешь по ней, то невольно начинаешь верить, что здесь была война, что здесь бомбили… Помогите селянам", — говорит в видеообращении активистка.По ее словам, жители деревни в июне написали канцлеру письмо, где попросили ее решить эту проблему. Обращение к Меркель они обосновали тем, что их деревня была основана русскими немцами, у многих жителей немецкие корни.Власти Омского района после видеообращения жителей пояснили, что ремонт планировался в этом году, но его перенесли на 2022 год из-за необходимости перерасчета стоимости проекта. В 2020 году в деревне отремонтировали дорогу по улице Садовой, добавили тогда в администрации.

https://ria.ru/20210712/assanzh-1740873673.html

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Обращение жителей деревни в Омской области к Меркель Жителям деревни в Омской области ответили из Германии на просьбу о помощи. В июне жители деревни Верхний Карбуш написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу. Обращение к главе иностранного государства жители обосновали тем, что деревню основали русские немцы. Из Германии ответили и сказали, что не смогут помочь с ремонтом дороги. 2021-07-15T11:56 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ангела меркель, германия, омская область, омский район, общество, в мире