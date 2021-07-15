14:12 15.07.2021 (обновлено: 14:53 15.07.2021)
Песков отверг предположение о поддержке Трампа на выборах в 2016 году
Пресс-секретарь президента Песков отверг предположение о поддержке Трампа на выборах в 2016 году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "отличным бульварным чтивом" предположение о том, что руководство РФ в 2016 году договаривалось о поддержке на выборах баллотирующегося в тот момент в президенты США Дональда Трампа, сообщает британская газета Guardian.
Газета утверждает, что в ее распоряжении оказались "слитые документы Кремля". Согласно им, президент РФ Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности РФ 22 января 2016 года. Сообщается, что на заседании присутствовали, в частности, бывший тогда премьером Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По утверждению Guardian, участники заседания договорились о том, что Белый дом при Трампе должен помочь реализовать "стратегические цели" Москвы, среди которых, по данным газеты, - "социальная нестабильность" в США и ослабление переговорных позиций американского президента.
Издание заявляет, что российским разведведомствам приказом "с подписью Путина" было поручено найти способы поддержать Трампа.
Газета поясняет, что в якобы "докладе", подготовленном экспертами из РФ, утверждалось, что Трамп является наиболее перспективным кандидатом с точки зрения Кремля. В "докладе" также якобы проводилась психологическая оценка Трампа: он был признан "импульсивным, психически нестабильным и неуравновешенным человеком, страдающим комплексом неполноценности", пишет газета. В этом "докладе" якобы есть подтверждение, что РФ имела компромат на Трампа - некие документы о "неофициальных визитах Трампа в Россию", заявляет СМИ.
Утверждается, что западные разведслужбы были в курсе этих "документов" и изучали их.
Песков заявил Guardian, что предположение о том, что российское руководство встречалось и договаривалось о поддержке Трампа - это "отличное бульварное чтиво".