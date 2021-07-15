https://ria.ru/20210715/peskov-1741362411.html
Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах
Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах - РИА Новости, 15.07.2021
Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у региональных авиакомпаний действительно есть острая потребность в новых самолетах. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:45
2021-07-15T12:45
2021-07-15T13:04
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у региональных авиакомпаний действительно есть острая потребность в новых самолетах."Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний - он весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков журналистам, комментируя слова об изношенности авиатехники в РФ, что приводит к ЧП.
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россия, дмитрий песков, общество
12:45 15.07.2021 (обновлено: 13:04 15.07.2021)
Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах
Пресс-секретарь президента Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в самолетах