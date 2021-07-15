https://ria.ru/20210715/peskov-1741362411.html

Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах

Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах - РИА Новости, 15.07.2021

Песков заявил о потребности региональных авиакомпаний в новых самолетах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у региональных авиакомпаний действительно есть острая потребность в новых самолетах. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:45

2021-07-15T12:45

2021-07-15T13:04

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у региональных авиакомпаний действительно есть острая потребность в новых самолетах."Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний - он весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков журналистам, комментируя слова об изношенности авиатехники в РФ, что приводит к ЧП.

https://ria.ru/20210715/samolety-1741346595.html

россия

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россия, дмитрий песков, общество