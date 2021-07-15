19:26 15.07.2021 (обновлено: 19:38 15.07.2021)
Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот после выборов
Экс-президент США Трамп опроверг сообщения о планах совершить переворот после выборов в 2020 году
© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в ряде американских СМИ сообщения о своих якобы имевших место планах совершить переворот в стране после поражения на президентских выборах 2020 года, подчеркнув, что никогда не обсуждал с кем-либо такой сценарий.
Телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post ранее сообщил, что высокопоставленные американские генералы ожидали от Трампа попытки совершить переворот после поражения на выборах главы государства в 2020 году.
"Я никогда никому не угрожал и не говорил о перевороте в нашем правительстве. Как это смешно! Сожалею, что приходится сообщать вам об этом, но выборы - это и есть моя форма "переворота", - говорится в заявлении Трампа.
В отрывках из книги журналистов Washington Post говорилось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента".
"Если бы я собирался совершить переворот, то генерал Марк Милли был бы одним из последних людей, с которыми я хотел бы это сделать", - разразился критикой Трамп.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.