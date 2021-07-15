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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210715/perevorot-1741443044.html
Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот после выборов
Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот после выборов - РИА Новости, 15.07.2021
Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот после выборов
Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в ряде американских СМИ сообщения о своих якобы имевших место планах совершить переворот в стране после... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:26
2021-07-15T19:38
марк милли
капитолий
вооруженные силы сша
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в ряде американских СМИ сообщения о своих якобы имевших место планах совершить переворот в стране после поражения на президентских выборах 2020 года, подчеркнув, что никогда не обсуждал с кем-либо такой сценарий.Телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post ранее сообщил, что высокопоставленные американские генералы ожидали от Трампа попытки совершить переворот после поражения на выборах главы государства в 2020 году."Я никогда никому не угрожал и не говорил о перевороте в нашем правительстве. Как это смешно! Сожалею, что приходится сообщать вам об этом, но выборы - это и есть моя форма "переворота", - говорится в заявлении Трампа.В отрывках из книги журналистов Washington Post говорилось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента"."Если бы я собирался совершить переворот, то генерал Марк Милли был бы одним из последних людей, с которыми я хотел бы это сделать", - разразился критикой Трамп.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.
https://ria.ru/20210715/uvazhenie-1741430792.html
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марк милли, капитолий, вооруженные силы сша, джо байден, дональд трамп, сша, в мире
19:26 15.07.2021 (обновлено: 19:38 15.07.2021)
 
Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот после выборов

Экс-президент США Трамп опроверг сообщения о планах совершить переворот после выборов в 2020 году

© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся в ряде американских СМИ сообщения о своих якобы имевших место планах совершить переворот в стране после поражения на президентских выборах 2020 года, подчеркнув, что никогда не обсуждал с кем-либо такой сценарий.
Телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из готовящейся к выходу книги журналистов газеты Washington Post ранее сообщил, что высокопоставленные американские генералы ожидали от Трампа попытки совершить переворот после поражения на выборах главы государства в 2020 году.
"Я никогда никому не угрожал и не говорил о перевороте в нашем правительстве. Как это смешно! Сожалею, что приходится сообщать вам об этом, но выборы - это и есть моя форма "переворота", - говорится в заявлении Трампа.
В отрывках из книги журналистов Washington Post говорилось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли "был настолько потрясен тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента".
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"Если бы я собирался совершить переворот, то генерал Марк Милли был бы одним из последних людей, с которыми я хотел бы это сделать", - разразился критикой Трамп.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат его оправдал.
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Выборы президента США — 2020Марк МиллиКапитолийВооруженные силы СШАДжо БайденДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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