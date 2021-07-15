https://ria.ru/20210715/perevorot-1741370800.html

Эксперт предсказал военный переворот на Украине с участием Авакова

Эксперт предсказал военный переворот на Украине с участием Авакова - РИА Новости, 15.07.2021

Эксперт предсказал военный переворот на Украине с участием Авакова

На Украине может произойти военный переворот, в результате которого к власти в стране придет военная хунта, в составе которой будет в том числе бывший министр... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:24

2021-07-15T13:24

2021-07-15T13:24

владимир жарихин

арсен аваков

верховная рада украины

украина

политика

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. На Украине может произойти военный переворот, в результате которого к власти в стране придет военная хунта, в составе которой будет в том числе бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Парламент Украины уволил Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с февраля 2014 года, такое решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Решение об отставке принимает Верховная рада.По мнению эксперта, военный переворот может произойти на Украине до 2024 года, когда должны пройти следующие президентские выборы. "Я не думаю, что будут тянуть до 2024 года. (Произойдет) Военный переворот без всяких выборов, (будет) переход власти к некой военной хунте, в которую в том числе будет входить Аваков", - сказал эксперт РИА Новости."Аваков ушел, чтобы обозначить выход из команды Зеленского. Я не исключаю, что, учитывая, что перед этим у него состоялась встреча с его давним знакомым, американским послом, американцы затеяли переконфигурирование украинской власти, и Аваков ушел, чтобы в дальнейшем противопоставить себя команде Зеленского, вступить в борьбу против нее в рамках другой команды, которую уже начинают формировать американцы", - считает он.Политолог не исключает, что "будет уже команда, формируемая не по электоральному принципу, не по принципу создания некоего большинства в парламенте". "Американцы решили, что демократия на Украине превращается, скорее, в "свадьбу в Малиновке", чем в управляемую ими систему, поэтому решили вернуться к старым рецептам (19)60-х годов для Латинской Америки – то есть создание военной хунты, уже напрямую, без участия парламента и тем более населения, чтобы руководить страной", - заявил Жарихин."Они уже начали навязывать команде Зеленского действия, противоречащие конституции, – запрещение не на основании законов телекомпаний, преследование (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора) Медведчука", - указал аналитик.По его мнению, американцы почувствовали, что команда Зеленского слаба для того, чтобы уходить от конституции к прямому военному правлению. "Поэтому из его команды сейчас выводят наиболее дееспособных людей, одним из таких является Аваков, чтобы в дальнейшем их противопоставить и привести к власти. Кроме Авакова, уйти из команды Зеленского может (спикер Верховной рады Дмитрий) Разумков - есть такие предпосылки в его заявлениях", - заключил Жарихин.

https://ria.ru/20210715/avakov-1741364866.html

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741287218.html

https://ria.ru/20210714/rada-1741224298.html

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владимир жарихин, арсен аваков, верховная рада украины, украина, политика