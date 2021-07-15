https://ria.ru/20210715/pandemiya-1741318037.html

Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве

Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T06:10

2021-07-15T06:10

2021-07-15T10:13

распространение коронавируса

бранко раковец

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218130_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d944d3ea6ae10002e15c2c76554f4c3b.png

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года."Пандемия буквально приковала меня к Москве на полтора года, в течение которых я не мог путешествовать по России. Раньше путешествовал, что-то видел, но хотелось бы посетить гораздо больше мест", - сказал он.По его словам, до этого он бывал в Карелии, неоднократно в Санкт-Петербурге, в Томске, Твери, Владимире, Сочи. "Хотелось бы побывать на Байкале, на Алтае", - добавил посол.По его словам, Словения уделяет большое внимание сотрудничеству с регионами РФ."Я считаю, что такая форма сотрудничества наиболее эффективна. У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с девятью российскими субъектами. Я считаю, что нужно путешествовать, в том числе с представителями экономики и бизнеса, достигать соглашений, и тогда сотрудничество действительно будет развиваться", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741315772.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бранко раковец, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва