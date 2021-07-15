https://ria.ru/20210715/pandemiya-1741318037.html
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:10
2021-07-15T06:10
2021-07-15T10:13
распространение коронавируса
бранко раковец
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218130_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d944d3ea6ae10002e15c2c76554f4c3b.png
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года."Пандемия буквально приковала меня к Москве на полтора года, в течение которых я не мог путешествовать по России. Раньше путешествовал, что-то видел, но хотелось бы посетить гораздо больше мест", - сказал он.По его словам, до этого он бывал в Карелии, неоднократно в Санкт-Петербурге, в Томске, Твери, Владимире, Сочи. "Хотелось бы побывать на Байкале, на Алтае", - добавил посол.По его словам, Словения уделяет большое внимание сотрудничеству с регионами РФ."Я считаю, что такая форма сотрудничества наиболее эффективна. У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с девятью российскими субъектами. Я считаю, что нужно путешествовать, в том числе с представителями экономики и бизнеса, достигать соглашений, и тогда сотрудничество действительно будет развиваться", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741315772.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218130_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8ad5d0a5eee8d223b1dca364c93d6f00.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бранко раковец, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва
06:10 15.07.2021 (обновлено: 10:13 15.07.2021)
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
Посол Словении Раковец рассказал, что пандемия "приковала" его к Москве на полтора года