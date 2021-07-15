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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/pandemiya-1741318037.html
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:10
2021-07-15T10:13
распространение коронавируса
бранко раковец
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года."Пандемия буквально приковала меня к Москве на полтора года, в течение которых я не мог путешествовать по России. Раньше путешествовал, что-то видел, но хотелось бы посетить гораздо больше мест", - сказал он.По его словам, до этого он бывал в Карелии, неоднократно в Санкт-Петербурге, в Томске, Твери, Владимире, Сочи. "Хотелось бы побывать на Байкале, на Алтае", - добавил посол.По его словам, Словения уделяет большое внимание сотрудничеству с регионами РФ."Я считаю, что такая форма сотрудничества наиболее эффективна. У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с девятью российскими субъектами. Я считаю, что нужно путешествовать, в том числе с представителями экономики и бизнеса, достигать соглашений, и тогда сотрудничество действительно будет развиваться", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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бранко раковец, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва
06:10 15.07.2021 (обновлено: 10:13 15.07.2021)
 
Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве

Посол Словении Раковец рассказал, что пандемия "приковала" его к Москве на полтора года

© Радио SputnikКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал в интервью РИА Новости, что пандемия COVID-19 "приковала" его к Москве на полтора года.
"Пандемия буквально приковала меня к Москве на полтора года, в течение которых я не мог путешествовать по России. Раньше путешествовал, что-то видел, но хотелось бы посетить гораздо больше мест", - сказал он.
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По его словам, до этого он бывал в Карелии, неоднократно в Санкт-Петербурге, в Томске, Твери, Владимире, Сочи. "Хотелось бы побывать на Байкале, на Алтае", - добавил посол.
По его словам, Словения уделяет большое внимание сотрудничеству с регионами РФ.
"Я считаю, что такая форма сотрудничества наиболее эффективна. У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с девятью российскими субъектами. Я считаю, что нужно путешествовать, в том числе с представителями экономики и бизнеса, достигать соглашений, и тогда сотрудничество действительно будет развиваться", - отметил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>
 
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