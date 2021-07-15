https://ria.ru/20210715/otpusk-1741313716.html

Юрист рассказала, как законно продлить отпуск с оплатой

Юрист рассказала, как законно продлить отпуск с оплатой - РИА Новости, 15.07.2021

Юрист рассказала, как законно продлить отпуск с оплатой

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, с учетом пожеланий работника, в случаях, предусмотренных, в частности, статьей... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T03:18

2021-07-15T03:18

2021-07-15T03:18

россия

отпуска

общество

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, с учетом пожеланий работника, в случаях, предусмотренных, в частности, статьей 124 Трудового кодекса. Это возможно, если работник оказался нетрудоспособным в отпуске или был привлечен к выполнению государственных обязанностей, для которых требуется освобождение от работы, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По ее словам, возможны и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством и локальными нормативными актами.Так, можно получить дополнительные дни к отпуску за счет сдачи крови и ее компонентов в соответствии со статьей 186 ТК. Имеют право на дополнительные дни к отпуску несовершеннолетние, согласно федеральному закону, либо те, кто работает с ненормированным графиком."Если в нормативных документах компании нет упоминаний о том, как предоставляется отпуск, можно брать по пять дней (с понедельника по пятницу) вместо семи (с понедельника по воскресенье), тем самым фактически добавив себе пару дней к отпуску", - обращает внимание юрист.

https://ria.ru/20210713/otpusk-1741019325.html

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2021

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россия, отпуска, общество