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Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора
Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора - РИА Новости, 15.07.2021
Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора
Газопровод OPAL вносит важный вклад в работу рынка Евросоюза, в интересах потребителей найти скорейшее решение спора, заявили РИА Новости в компании-операторе... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:38
2021-07-15T16:38
opal (газопровод)
европейский суд
северный поток
газпром
еврокомиссия
польша
германия
экономика
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Газопровод OPAL вносит важный вклад в работу рынка Евросоюза, в интересах потребителей найти скорейшее решение спора, заявили РИА Новости в компании-операторе трубопровода.Ранее в четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу OPAL. В компании-операторе заявили, что "с сожалением" приняли к сведению решение суда, подчеркнув, что сама компания не была участником судебного разбирательства. Оператор также указал, что по-прежнему считает, что полное использование мощностей трубопровода не наносит ущерба внутреннему рынку ЕС."OPAL вносит важный вклад в европейское энергоснабжение и европейскую энергобезопасность. К тому же OPAL вносит важный вклад в функционирование европейского внутреннего рынка тем, что соединяет отдельные рынки через свои транзитные возможности. Поэтому на пользу конечным потребителями было бы найти быстрое и эффективное решение", - заявила представительница компании.Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В четверг стало известно, что суд ее отклонил.
https://ria.ru/20210715/gazprom-1741397917.html
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opal (газопровод), европейский суд, северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, германия, экономика
16:38 15.07.2021
 
Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора

Оператор OPAL: использование мощностей трубопровода "Газпромом" не наносит ущерба рынку ЕС

© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Газопровод OPAL вносит важный вклад в работу рынка Евросоюза, в интересах потребителей найти скорейшее решение спора, заявили РИА Новости в компании-операторе трубопровода.
Ранее в четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу OPAL. В компании-операторе заявили, что "с сожалением" приняли к сведению решение суда, подчеркнув, что сама компания не была участником судебного разбирательства. Оператор также указал, что по-прежнему считает, что полное использование мощностей трубопровода не наносит ущерба внутреннему рынку ЕС.
Газопровод Opal - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 15:37
"Газпром" прокомментировал решение Суда ЕС по газопроводу Opal
"OPAL вносит важный вклад в европейское энергоснабжение и европейскую энергобезопасность. К тому же OPAL вносит важный вклад в функционирование европейского внутреннего рынка тем, что соединяет отдельные рынки через свои транзитные возможности. Поэтому на пользу конечным потребителями было бы найти быстрое и эффективное решение", - заявила представительница компании.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В четверг стало известно, что суд ее отклонил.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 13:45
Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal
 
OPAL (газопровод)Европейский судСеверный потокГазпромЕврокомиссияПольшаГерманияЭкономика
 
 
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