https://ria.ru/20210715/opal-1741411679.html

Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора

Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора - РИА Новости, 15.07.2021

Оператор OPAL призвал найти скорейшее решение спора

Газопровод OPAL вносит важный вклад в работу рынка Евросоюза, в интересах потребителей найти скорейшее решение спора, заявили РИА Новости в компании-операторе... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:38

2021-07-15T16:38

2021-07-15T16:38

opal (газопровод)

европейский суд

северный поток

газпром

еврокомиссия

польша

германия

экономика

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Газопровод OPAL вносит важный вклад в работу рынка Евросоюза, в интересах потребителей найти скорейшее решение спора, заявили РИА Новости в компании-операторе трубопровода.Ранее в четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу OPAL. В компании-операторе заявили, что "с сожалением" приняли к сведению решение суда, подчеркнув, что сама компания не была участником судебного разбирательства. Оператор также указал, что по-прежнему считает, что полное использование мощностей трубопровода не наносит ущерба внутреннему рынку ЕС."OPAL вносит важный вклад в европейское энергоснабжение и европейскую энергобезопасность. К тому же OPAL вносит важный вклад в функционирование европейского внутреннего рынка тем, что соединяет отдельные рынки через свои транзитные возможности. Поэтому на пользу конечным потребителями было бы найти быстрое и эффективное решение", - заявила представительница компании.Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В четверг стало известно, что суд ее отклонил.

https://ria.ru/20210715/gazprom-1741397917.html

https://ria.ru/20210715/gazoprovod-1741374338.html

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

opal (газопровод), европейский суд, северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, германия, экономика