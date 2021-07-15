https://ria.ru/20210715/olenina-1741395786.html

Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины

Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины - РИА Новости, 15.07.2021

Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поставит в Финляндию 100 тонн оленины, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:26

2021-07-15T15:26

2021-07-15T15:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

евросоюз

швеция

финляндия

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поставит в Финляндию 100 тонн оленины, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямальский экспортер "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" ведет переговоры по вопросу поставки мяса северного оленя в Финляндию. Финское предприятие выразило заинтересованность в приобретении оленины партией около 100 тонн. Предполагается часть оленины отправить уже в конце года", - говорится в сообщении.Экспорт продукции северного оленеводства в европейские страны осуществляется в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", направленного на достижение целей и задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Планомерно работаем над усилением присутствия на иностранных рынках ямальской продукции и увеличением объема несырьевого неэнергетического экспорта. Оленина популярна и узнаваема. Наша задача - создать условия для выхода экспортоориентированных предприятий Ямала на внешние рынки", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента внешних связей ЯНАО Сергея Урамаева.Ямал поставляет оленину на экспорт в страны Евросоюза уже 13 лет. За это время в Швецию, Германию и Финляндию отправлено больше 4 тысяч тонн экологически чистого продукта. В текущем году ямальскими предприятиями проэкспортировано более 237 тонн мяса. До конца года ямальцы планируют отправить в Финляндию порядка 135 тонн мяса.Основные ямальские экспортеры продукции - МП "Ямальские олени", МУП "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" и ООО "Сибирский олень", которое специализируется на экспортных поставках побочной продукции оленеводства, произведенной российскими предприятиями. На сегодняшний день в округе также насчитывается 13 потенциальных экспортеров. Планируется, что они получат необходимые сертификаты для осуществления экспортной деятельности в 2021 и 2022 годах, уточняют власти.

https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

https://ria.ru/20210407/ryba-1727211354.html

ямал

швеция

финляндия

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, евросоюз, швеция, финляндия, экономика