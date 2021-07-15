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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210715/olenina-1741395786.html
Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины
Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины - РИА Новости, 15.07.2021
Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поставит в Финляндию 100 тонн оленины, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:26
2021-07-15T15:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
евросоюз
швеция
финляндия
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поставит в Финляндию 100 тонн оленины, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямальский экспортер "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" ведет переговоры по вопросу поставки мяса северного оленя в Финляндию. Финское предприятие выразило заинтересованность в приобретении оленины партией около 100 тонн. Предполагается часть оленины отправить уже в конце года", - говорится в сообщении.Экспорт продукции северного оленеводства в европейские страны осуществляется в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", направленного на достижение целей и задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Планомерно работаем над усилением присутствия на иностранных рынках ямальской продукции и увеличением объема несырьевого неэнергетического экспорта. Оленина популярна и узнаваема. Наша задача - создать условия для выхода экспортоориентированных предприятий Ямала на внешние рынки", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента внешних связей ЯНАО Сергея Урамаева.Ямал поставляет оленину на экспорт в страны Евросоюза уже 13 лет. За это время в Швецию, Германию и Финляндию отправлено больше 4 тысяч тонн экологически чистого продукта. В текущем году ямальскими предприятиями проэкспортировано более 237 тонн мяса. До конца года ямальцы планируют отправить в Финляндию порядка 135 тонн мяса.Основные ямальские экспортеры продукции - МП "Ямальские олени", МУП "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" и ООО "Сибирский олень", которое специализируется на экспортных поставках побочной продукции оленеводства, произведенной российскими предприятиями. На сегодняшний день в округе также насчитывается 13 потенциальных экспортеров. Планируется, что они получат необходимые сертификаты для осуществления экспортной деятельности в 2021 и 2022 годах, уточняют власти.
https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, евросоюз, швеция, финляндия, экономика
15:26 15.07.2021
 
Ямал поставит в Финляндию сто тонн оленины

Ямальский экспортер "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" поставит в Финляндию сто тонн оленины

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поставит в Финляндию 100 тонн оленины, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямальский экспортер "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" ведет переговоры по вопросу поставки мяса северного оленя в Финляндию. Финское предприятие выразило заинтересованность в приобретении оленины партией около 100 тонн. Предполагается часть оленины отправить уже в конце года", - говорится в сообщении.
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Экспорт продукции северного оленеводства в европейские страны осуществляется в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", направленного на достижение целей и задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
"Планомерно работаем над усилением присутствия на иностранных рынках ямальской продукции и увеличением объема несырьевого неэнергетического экспорта. Оленина популярна и узнаваема. Наша задача - создать условия для выхода экспортоориентированных предприятий Ямала на внешние рынки", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента внешних связей ЯНАО Сергея Урамаева.
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Основные ямальские экспортеры продукции - МП "Ямальские олени", МУП "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" и ООО "Сибирский олень", которое специализируется на экспортных поставках побочной продукции оленеводства, произведенной российскими предприятиями. На сегодняшний день в округе также насчитывается 13 потенциальных экспортеров. Планируется, что они получат необходимые сертификаты для осуществления экспортной деятельности в 2021 и 2022 годах, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалЕвросоюзШвецияФинляндияЭкономика
 
 
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