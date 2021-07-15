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Украинский Нью-Йорк подвергся обстрелу, заявил глава Донецкой области

Украинский Нью-Йорк подвергся обстрелу, заявил глава Донецкой области - РИА Новости, 15.07.2021

Украинский Нью-Йорк подвергся обстрелу, заявил глава Донецкой области

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко заявил, что поселок Нью-Йорк в Донбассе подвергся обстрелу, повреждены дом и крыша гаража. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T22:57

2021-07-15T22:57

2021-07-15T23:31

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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко заявил, что поселок Нью-Йорк в Донбассе подвергся обстрелу, повреждены дом и крыша гаража.По его словам, обстрел поселка городского типа Нью-Йорк произошел в 19.30 мск."В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет. Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны". Детали происшествия устанавливаются", - написал Кириленко в Facebook.В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210715/minirovanie-1741422567.html

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павел кириленко, ситуация в днр и лнр, facebook, донбасс, в мире