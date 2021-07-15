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ФТС выявила контрабанду нефти на Украину
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину - РИА Новости, 15.07.2021
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину
Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:07
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россия
одесса
федеральная таможенная служба (фтс россии)
новороссийск
украина
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС.По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье."Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.
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россия
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россия, одесса, федеральная таможенная служба (фтс россии), новороссийск, украина, происшествия
11:07 15.07.2021 (обновлено: 12:32 15.07.2021)
 
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину

ФТС выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти через Новороссийск на Украину

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС.
По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье.
"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.
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РоссияОдессаФедеральная таможенная служба (ФТС России)НовороссийскУкраинаПроисшествия
 
 
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