https://ria.ru/20210715/neft-1741343818.html

ФТС выявила контрабанду нефти на Украину

ФТС выявила контрабанду нефти на Украину - РИА Новости, 15.07.2021

ФТС выявила контрабанду нефти на Украину

Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:07

2021-07-15T11:07

2021-07-15T12:32

россия

одесса

федеральная таможенная служба (фтс россии)

новороссийск

украина

происшествия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС.По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье."Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.

https://ria.ru/20210115/peterburg-1593187243.html

россия

одесса

новороссийск

украина

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россия, одесса, федеральная таможенная служба (фтс россии), новороссийск, украина, происшествия