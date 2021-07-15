https://ria.ru/20210715/neft-1741343818.html
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину - РИА Новости, 15.07.2021
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину
Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:07
2021-07-15T11:07
2021-07-15T12:32
россия
одесса
федеральная таможенная служба (фтс россии)
новороссийск
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС.По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье."Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.
https://ria.ru/20210115/peterburg-1593187243.html
россия
одесса
новороссийск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef0bc2f2a6f4c609d6d75cb43e60054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одесса, федеральная таможенная служба (фтс россии), новороссийск, украина, происшествия
11:07 15.07.2021 (обновлено: 12:32 15.07.2021)
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину
ФТС выявила контрабанду 80 тысяч тонн нефти через Новороссийск на Украину
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости
. Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину
на два миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС
.
По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн горючего, указав пунктом назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский Южный близ Одессы, где и выгрузил сырье.
"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде, обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Киева.