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В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса
В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса - РИА Новости, 15.07.2021
В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса
В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса; одна женщина погибла, еще две ранены, сообщил журналистам представитель СУ СК России по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:36
2021-07-15T19:10
россия
азов
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса; одна женщина погибла, еще две ранены, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону."По данным следствия, 15 июля 2021 года 51-летний мужчина, находясь в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов — село Круглое, используя в качестве оружия нож, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов человека, после чего скрылся с места преступления", — сказал он.В результате 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пассажирок в возрасте 61 года и 55 лет госпитализировали.Личность подозреваемого установили — это Нам Семен Чансунович 1970 года рождения. Полиция просит помочь в розыске мужчины. Предположительно, он передвигается по Азову. Приметы: на вид азиатской внешности, 45-50 лет, крупного телосложения. Был одет в серую рубашку в черную полоску, темные сланцы и коричневые бриджи."В случае обнаружения или получения информации о местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Ростовской области", — сказано в ориентировке.Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший наблюдался у врача-психиатра. По его словам, мужчина был не знаком с жертвами.
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россия, азов, ростовская область, происшествия
16:36 15.07.2021 (обновлено: 19:10 15.07.2021)
 
В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса

Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, одна женщина погибла, две ранены

© Фото : СУСК Рф по Ростовской областиВ Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса
В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : СУСК Рф по Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса; одна женщина погибла, еще две ранены, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону.
"По данным следствия, 15 июля 2021 года 51-летний мужчина, находясь в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов — село Круглое, используя в качестве оружия нож, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов человека, после чего скрылся с места преступления", — сказал он.
В результате 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пассажирок в возрасте 61 года и 55 лет госпитализировали.
Личность подозреваемого установили — это Нам Семен Чансунович 1970 года рождения. Полиция просит помочь в розыске мужчины. Предположительно, он передвигается по Азову. Приметы: на вид азиатской внешности, 45-50 лет, крупного телосложения. Был одет в серую рубашку в черную полоску, темные сланцы и коричневые бриджи.

"В случае обнаружения или получения информации о местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Ростовской области", — сказано в ориентировке.
Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший наблюдался у врача-психиатра. По его словам, мужчина был не знаком с жертвами.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 20:45
В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских
 
РоссияАзовРостовская областьПроисшествия
 
 
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