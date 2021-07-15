https://ria.ru/20210715/napadenie-1741410968.html

В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса

В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса - РИА Новости, 15.07.2021

В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса

В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса; одна женщина погибла, еще две ранены, сообщил журналистам представитель СУ СК России по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:36

2021-07-15T16:36

2021-07-15T19:10

россия

азов

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. В Ростовской области мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса; одна женщина погибла, еще две ранены, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону."По данным следствия, 15 июля 2021 года 51-летний мужчина, находясь в автобусе, следовавшем по маршруту город Азов — село Круглое, используя в качестве оружия нож, нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов человека, после чего скрылся с места преступления", — сказал он.В результате 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пассажирок в возрасте 61 года и 55 лет госпитализировали.Личность подозреваемого установили — это Нам Семен Чансунович 1970 года рождения. Полиция просит помочь в розыске мужчины. Предположительно, он передвигается по Азову. Приметы: на вид азиатской внешности, 45-50 лет, крупного телосложения. Был одет в серую рубашку в черную полоску, темные сланцы и коричневые бриджи."В случае обнаружения или получения информации о местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ГУ МВД России по Ростовской области", — сказано в ориентировке.Как отметил источник РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший наблюдался у врача-психиатра. По его словам, мужчина был не знаком с жертвами.

https://ria.ru/20210710/groznyy-1740758374.html

россия

азов

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азов, ростовская область, происшествия