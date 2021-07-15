https://ria.ru/20210715/muksun-1741390118.html

На Ямале состоялся первый выпуск молоди муксуна в реку Таз

На Ямале состоялся первый выпуск молоди муксуна в реку Таз - РИА Новости, 15.07.2021

На Ямале состоялся первый выпуск молоди муксуна в реку Таз

Первый выпуск молоди муксуна в реку Таз из садковой линии состоялся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:59

2021-07-15T14:59

2021-07-15T14:59

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

приуральский район

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Первый выпуск молоди муксуна в реку Таз из садковой линии состоялся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Собский рыбоводный завод пополнил акваторию реки Таз 1,3 миллионами мальков муксуна. На протяжении месяца рыбоводы выращивали их в садковой линии до нужной массы в 1,5 грамма. Молодь муксуна на восток региона была доставлена в июне с рыбоводного завода в Харпе. Здесь, в садковой линии, установленной в русле реки Таз, ее кормили и тщательно следили за температурой воды. Сейчас, со слов специалистов, мальки готовы к большому плаванию", - говорится в сообщении.Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней. Мальков взвешивали прямо на садковой линии и быстро выпускали в реку Таз. Температура воды в реке составляла около 15 градусов, что является оптимальной для мальков."Сейчас на подращивании у рыбоводов тазовской садковой линии остались еще порядка 200 тысяч мальков муксуна, выпуск которых запланирован на конец августа - начало сентября, когда они достигнут навески свыше 10 граммов", - приводятся в сообщении слова заведующего сектором развития рыбохозяйственного комплекса окружного департамента АПК Анатолия Маркина.Этот выпуск молоди муксуна состоялся в рамках компенсационных мероприятий ООО "НОВАТЭК-Таркосалнефтегаз". Именно по его заказу были выращены мальки.Садковая линия, приобретенная за счет окружного бюджета, была установлена на реке Таз в прошлом году. Проектная мощь комплекса для выращивания рыбы составляет 1,8 миллиона особей сиговых, отмечает пресс-служба.Рядом с комплексом завершается строительство корпусов рыборазводного производства. Сейчас специалистами подрядной организации заканчивается установка автоматических кормушек и озеленение прилегающей территории. Сдача объекта в эксплуатацию намечена в третьем квартале текущего года.В этом году Собский рыбоводный завод установил еще одну садковую линию. Сооружение, представляющее собой каркас из 30 рыбоводных садков размером 5x5 метров каждый, в начале июня текущего года было смонтировано в русле протоки Лоранпосл Приуральского района. На сегодня в этом "плавучем доме" подрастают 5 миллионов экземпляров мальков муксуна. Их выпуск запланирован на конец июля, уточняют власти.

https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html

https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html

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приуральский район

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), приуральский район, экономика