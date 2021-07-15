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Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом

Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом - РИА Новости, 15.07.2021

Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом

Дуэт уличного музыканта Виктора Малиновского и поющего Мухтара давно стал достопримечательностью Ялты. Но уже несколько дней пес не дает концерты. Кто-то попытался отравить его крысиным ядом. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.

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Мухтар выжил и идет на поправку. Мэр заявила о своей готовности помочь в лечении пса и направила заявление в полицию. МВД начало проверку по факту отравления животных.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом Дуэт уличного музыканта Виктора Малиновского и поющего Мухтара давно стал достопримечательностью Ялты. Но уже несколько дней пес не дает концерты. Кто-то попытался отравить его крысиным ядом. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко. Мухтар выжил и идет на поправку. Мэр заявила о своей готовности помочь в лечении пса и направила заявление в полицию. МВД начало проверку по факту отравления животных. 2021-07-15T18:00 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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