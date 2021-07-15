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Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом
Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом - РИА Новости, 15.07.2021
Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом
Дуэт уличного музыканта Виктора Малиновского и поющего Мухтара давно стал достопримечательностью Ялты. Но уже несколько дней пес не дает концерты. Кто-то попытался отравить его крысиным ядом. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.
2021-07-15T18:00
2021-07-15T18:00
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видео
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Мухтар выжил и идет на поправку. Мэр заявила о своей готовности помочь в лечении пса и направила заявление в полицию. МВД начало проверку по факту отравления животных.
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Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом
Дуэт уличного музыканта Виктора Малиновского и поющего Мухтара давно стал достопримечательностью Ялты. Но уже несколько дней пес не дает концерты. Кто-то попытался отравить его крысиным ядом. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко. Мухтар выжил и идет на поправку. Мэр заявила о своей готовности помочь в лечении пса и направила заявление в полицию. МВД начало проверку по факту отравления животных.
2021-07-15T18:00
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, видео
Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом
Дуэт уличного музыканта Виктора Малиновского и поющего Мухтара давно стал достопримечательностью Ялты. Но уже несколько дней пес не дает концерты. Кто-то попытался отравить его крысиным ядом. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.
2021-07-15T18:00
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PT1M36S
Поющего Мухтара из Ялты отравили крысиным ядом
Дуэт уличного музыканта Виктора Малиновского и поющего Мухтара давно стал достопримечательностью Ялты. Но уже несколько дней пес не дает концерты. Кто-то попытался отравить его крысиным ядом. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.