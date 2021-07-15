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"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром

"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром - РИА Новости, 15.07.2021

"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром

Висящий в воздухе на воздушных шарах мост появился над римской рекой Тибр - временная инсталляция француза Оливье Гроссетета вдохновлена незавершенным проектом... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T06:46

2021-07-15T06:46

2021-07-15T06:46

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РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Висящий в воздухе на воздушных шарах мост появился над римской рекой Тибр - временная инсталляция француза Оливье Гроссетета вдохновлена незавершенным проектом Микеланджело, говорится в сообщении компании Webuild, при участии которой состоялся проект.В середине XVI века папа Римский Павел Третий, в миру Алессандро Фарнезе, заказал Микеланджело Буонарроти мост через Тибр, который должен был соединить Палаццо Фарнезе, где сейчас находится посольство Франции, и сады виллы Фарнезина на противоположной стороне реки. Микеланджело не смог завершить работу, скончавшись в 1564 году. О мосте напоминает только арка над оживленной улицей Виа Джулия.Проект Микаленджело на несколько дней воплотился в виде 18-метровой платформы, которая парит в воздухе над Тибром на такой же высоте благодаря трем воздушным шарам. Инсталляция изготовлена из картона, который после 18 июля будет полностью переработан.Проект поддержали посольство Франции в Риме и Французский Институт в Италии, а также Национальная академия деи Линчеи - старейшая академия наук Италии.По словам автора инсталляции, она обречена на исчезновение, будучи "эфемерной по природе, как и мы"."Этот висячий мост, недоступный по своей сути, в конечном итоге связывает нас только с нами самими. Это образ наших отношений с невыразимым", - сказал Гроссетет.

https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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