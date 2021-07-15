https://ria.ru/20210715/most-1741246890.html
"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром - РИА Новости, 15.07.2021
"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
Висящий в воздухе на воздушных шарах мост появился над римской рекой Тибр - временная инсталляция француза Оливье Гроссетета вдохновлена незавершенным проектом... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T06:46
2021-07-15T06:46
2021-07-15T06:46
культура
новости культуры
туризм
новости - туризм
франция
рим
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741245492_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0523a4bc7adbb74960403919e2b0a4ce.jpg
РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Висящий в воздухе на воздушных шарах мост появился над римской рекой Тибр - временная инсталляция француза Оливье Гроссетета вдохновлена незавершенным проектом Микеланджело, говорится в сообщении компании Webuild, при участии которой состоялся проект.В середине XVI века папа Римский Павел Третий, в миру Алессандро Фарнезе, заказал Микеланджело Буонарроти мост через Тибр, который должен был соединить Палаццо Фарнезе, где сейчас находится посольство Франции, и сады виллы Фарнезина на противоположной стороне реки. Микеланджело не смог завершить работу, скончавшись в 1564 году. О мосте напоминает только арка над оживленной улицей Виа Джулия.Проект Микаленджело на несколько дней воплотился в виде 18-метровой платформы, которая парит в воздухе над Тибром на такой же высоте благодаря трем воздушным шарам. Инсталляция изготовлена из картона, который после 18 июля будет полностью переработан.Проект поддержали посольство Франции в Риме и Французский Институт в Италии, а также Национальная академия деи Линчеи - старейшая академия наук Италии.По словам автора инсталляции, она обречена на исчезновение, будучи "эфемерной по природе, как и мы"."Этот висячий мост, недоступный по своей сути, в конечном итоге связывает нас только с нами самими. Это образ наших отношений с невыразимым", - сказал Гроссетет.
https://ria.ru/20210703/pablik-art-1739610378.html
франция
рим
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741245492_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_3bcfcf59774d76a38cde35066967d8d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, туризм, новости - туризм, франция, рим, италия
"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Висящий в воздухе на воздушных шарах мост появился над римской рекой Тибр - временная инсталляция француза Оливье Гроссетета вдохновлена незавершенным проектом Микеланджело, говорится в сообщении компании Webuild, при участии которой состоялся проект.
В середине XVI века папа Римский Павел Третий, в миру Алессандро Фарнезе, заказал Микеланджело Буонарроти мост через Тибр, который должен был соединить Палаццо Фарнезе, где сейчас находится посольство Франции, и сады виллы Фарнезина на противоположной стороне реки. Микеланджело не смог завершить работу, скончавшись в 1564 году. О мосте напоминает только арка над оживленной улицей Виа Джулия.
Проект Микаленджело на несколько дней воплотился в виде 18-метровой платформы, которая парит в воздухе над Тибром на такой же высоте благодаря трем воздушным шарам. Инсталляция изготовлена из картона, который после 18 июля будет полностью переработан.
Проект поддержали посольство Франции в Риме и Французский Институт в Италии, а также Национальная академия деи Линчеи - старейшая академия наук Италии.
"Палаццо Фарнезе сам по себе является "мостом" между Францией и Италией, и это зрелище, которое мы видим, является символом общего возрождения. Это еще и знак того, что наши культуры неразрывно связаны, а наша дружба крепка и нерушима", - заявил в связи с открытием моста посол Франции в Италии Кристиан Массе, который присутствовал на церемонии во вторник вечером вместе с мэром Рима Вирджинией Раджи.
По словам автора инсталляции, она обречена на исчезновение, будучи "эфемерной по природе, как и мы".
"Этот висячий мост, недоступный по своей сути, в конечном итоге связывает нас только с нами самими. Это образ наших отношений с невыразимым", - сказал Гроссетет.