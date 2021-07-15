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В Москве отменили дело против укусившей полицейского посетительницы МФЦ
В Москве отменили дело против укусившей полицейского посетительницы МФЦ - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве отменили дело против укусившей полицейского посетительницы МФЦ
Прокуратура Москвы отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении посетительницы МФЦ, укусившей полицейского при задержании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:02
2021-07-15T11:02
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении посетительницы МФЦ, укусившей полицейского при задержании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая якобы применила насилие 25 июня к полицейским в МФЦ района Хорошевский. На момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении ею преступления. Однако в связи с инцидентом в МФЦ женщина привлечена к административной ответственности по ряду статей, в том числе за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты", - сказал собеседник агентства.Ранее, комментируя появившееся видео с жестким задержанием женщины, в пресс-службе МФЦ РИА Новости сообщили, что 25 июня посетительница МФЦ на улице Куусинена отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, нарушала общественный порядок и режим пребывания на территории центра госуслуг, вследствие чего сотрудники были вынуждены вызвать полицию.В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, кричала, "несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя". Полиция составила на нее административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Позднее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".Впоследствии Всероссийский женский союз "Надежда России" обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить решение о возбуждении уголовного дела и рассмотреть вопрос об ответственности полицейских, которые, по мнению организации, "нарушили как дух, так и букву закона". Как отмечалось в обращении, полицейские были осведомлены о том, что в находящейся у входа в МФЦ машине женщину ждет несовершеннолетний ребенок.Полиция по поводу 15-летней дочери женщины отмечала, что "экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где она была передана приехавшему отцу".
https://ria.ru/20210712/mfts-1740889913.html
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россия, москва, происшествия
11:02 15.07.2021
 
В Москве отменили дело против укусившей полицейского посетительницы МФЦ

Прокуратура Москвы отменила дело против укусившей полицейского посетительницы МФЦ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении посетительницы МФЦ, укусившей полицейского при задержании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая якобы применила насилие 25 июня к полицейским в МФЦ района Хорошевский. На момент возбуждения отсутствовали достаточные данные о совершении ею преступления. Однако в связи с инцидентом в МФЦ женщина привлечена к административной ответственности по ряду статей, в том числе за нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты", - сказал собеседник агентства.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:29
Источник: в Москве завели дело на женщину, покусавшую полицейского в МФЦ
Ранее, комментируя появившееся видео с жестким задержанием женщины, в пресс-службе МФЦ РИА Новости сообщили, что 25 июня посетительница МФЦ на улице Куусинена отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, нарушала общественный порядок и режим пребывания на территории центра госуслуг, вследствие чего сотрудники были вынуждены вызвать полицию.
В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, кричала, "несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя". Полиция составила на нее административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Позднее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
Впоследствии Всероссийский женский союз "Надежда России" обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить решение о возбуждении уголовного дела и рассмотреть вопрос об ответственности полицейских, которые, по мнению организации, "нарушили как дух, так и букву закона". Как отмечалось в обращении, полицейские были осведомлены о том, что в находящейся у входа в МФЦ машине женщину ждет несовершеннолетний ребенок.
Полиция по поводу 15-летней дочери женщины отмечала, что "экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где она была передана приехавшему отцу".
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 20:38
Стали известны подробности задержания женщины в МФЦ в Москве
 
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