https://ria.ru/20210715/moskva-1741321260.html

Москвичей предупредили о граде и грозах

Москвичей предупредили о граде и грозах - РИА Новости, 15.07.2021

Москвичей предупредили о граде и грозах

Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:10

2021-07-15T08:10

2021-07-15T08:18

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917321_0:163:3042:1874_1920x0_80_0_0_6ca11fb4887b98c52dbeb9901745230f.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", - сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что вечером, особенно с 18 до 19 часов, выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 30-32, в Подмосковье – до плюс 28-33."Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, при грозе, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210714/teplo-1741304217.html

https://ria.ru/20210714/moskva-1741180013.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество