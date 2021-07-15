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https://ria.ru/20210715/moskva-1741321260.html
Москвичей предупредили о граде и грозах
Москвичей предупредили о граде и грозах - РИА Новости, 15.07.2021
Москвичей предупредили о граде и грозах
Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:10
2021-07-15T08:18
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", - сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что вечером, особенно с 18 до 19 часов, выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 30-32, в Подмосковье – до плюс 28-33."Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, при грозе, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20210714/teplo-1741304217.html
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
08:10 15.07.2021 (обновлено: 08:18 15.07.2021)
 
Москвичей предупредили о граде и грозах

В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла ожидается в Москве в четверг, выпадет до 10% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", - сообщил Тишковец.
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Синоптик уточнил, что вечером, особенно с 18 до 19 часов, выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 30-32, в Подмосковье – до плюс 28-33.
"Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду, при грозе, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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