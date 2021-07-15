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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210715/monastyri-1741368433.html
УПЦ готовит обращение к украинским властям по проблеме монастырей
УПЦ готовит обращение к украинским властям по проблеме монастырей - РИА Новости, 15.07.2021
УПЦ готовит обращение к украинским властям по проблеме монастырей
Украинская православная церковь (УПЦ) проведет в четверг съезд монашества в Свято-Успенской Почаевской лавре в ходе которого будут приняты обращения к светским... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:13
2021-07-15T13:13
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) проведет в четверг съезд монашества в Свято-Успенской Почаевской лавре в ходе которого будут приняты обращения к светским властям по проблеме юридической регистрации монастырей, сообщает центр информации УПЦ.Наместники и настоятельницы монастырей планируют на нем составить обращение к украинским властям, в котором будут подняты вопросы о нарушении конституции и действии ущемляющих права УПЦ законов."Мы обращаемся к министру юстиции, потому что игнорируются законы, не регистрируют новые монастыри, которые учреждаются, не регистрируют новых наместников и игумений. Нет перерегистрации – монастырь парализован: он не может вести финансовые дела, блокируются счета. Обратимся к министру, чтобы, когда происходят посягательства каких-то молодчиков, бандитов на монастыри, нам помогали в неурядицах, которые есть в нашем обществе. Обращаемся к премьер-министру, потому что повышаются тарифы", - приводит страница инфоцентра в Facebook слова главы синодального отдела по делам монастырей наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).Ожидается, что в съезде будут участвовать 310 наместников, игуменов и настоятельниц монастырей со всей Украины. Решение провести собрание принял 12 мая священный синод УПЦ.В связи с признанием Константинопольским патриархатом так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), находящейся в расколе с УПЦ и Русской православной церковью, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.В начале апреля глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на дискриминирующие законы и притеснения в отношении верующих УПЦ. Так, по его словам, некоторые законы, которые приняла Верховная рада предыдущей каденции, "делают невозможной нормальную деятельность религиозных общин УПЦ".
https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html
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facebook, константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, украина
13:13 15.07.2021
 

УПЦ готовит обращение к украинским властям по проблеме монастырей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел на брифинге, связанным с прошедшим обыском СБУ. 30 ноября 2018
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел на брифинге, связанным с прошедшим обыском СБУ. 30 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) проведет в четверг съезд монашества в Свято-Успенской Почаевской лавре в ходе которого будут приняты обращения к светским властям по проблеме юридической регистрации монастырей, сообщает центр информации УПЦ.
Наместники и настоятельницы монастырей планируют на нем составить обращение к украинским властям, в котором будут подняты вопросы о нарушении конституции и действии ущемляющих права УПЦ законов.
"Мы обращаемся к министру юстиции, потому что игнорируются законы, не регистрируют новые монастыри, которые учреждаются, не регистрируют новых наместников и игумений. Нет перерегистрации – монастырь парализован: он не может вести финансовые дела, блокируются счета. Обратимся к министру, чтобы, когда происходят посягательства каких-то молодчиков, бандитов на монастыри, нам помогали в неурядицах, которые есть в нашем обществе. Обращаемся к премьер-министру, потому что повышаются тарифы", - приводит страница инфоцентра в Facebook слова главы синодального отдела по делам монастырей наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).
Ожидается, что в съезде будут участвовать 310 наместников, игуменов и настоятельниц монастырей со всей Украины. Решение провести собрание принял 12 мая священный синод УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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В связи с признанием Константинопольским патриархатом так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), находящейся в расколе с УПЦ и Русской православной церковью, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.
В начале апреля глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на дискриминирующие законы и притеснения в отношении верующих УПЦ. Так, по его словам, некоторые законы, которые приняла Верховная рада предыдущей каденции, "делают невозможной нормальную деятельность религиозных общин УПЦ".
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