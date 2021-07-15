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Монахи Псково-Печерского монастыря стали санитарами "красной" зоны

Монахи Псково-Печерского монастыря стали санитарами "красной" зоны - РИА Новости, 15.07.2021

Монахи Псково-Печерского монастыря стали санитарами "красной" зоны

Монахи Успенского Псково-Печерского мужского монастыря начали работать санитарами в "красной" зоне Псковской областной инфекционной больницы по благословению... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:11

2021-07-15T19:11

2021-07-15T19:11

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Монахи Успенского Псково-Печерского мужского монастыря начали работать санитарами в "красной" зоне Псковской областной инфекционной больницы по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщает сайт Московской патриархии в четверг."Ежедневно группам по 4-5 человек предстоит дежурить по 8 часов в реанимации в палатах "красной" зоны. Также они будут по необходимости исповедовать и причащать больных. 14 июля в "красной" зоне с первой группой иноков побывал митрополит Тихон", - говорится в сообщении.Работа групп монахов началась 14 июля.Ранее митрополит Тихон благословил прихожан епархии вакцинироваться от коронавируса. Он также заявил, что священники-антипрививочники, из-за уговоров которых люди откажутся вакцинироваться и заразятся, должны нести полную каноническую ответственность за это.Ранее курсы волонтеров "красной" зоны открылись при церковной больнице Святителя Алексия митрополита Московского в Москве.Во время пандемии коронавируса при комиссии по больничному служению Московской городской епархии начала действовать специальная группа священников, которые со 2 апреля 2020 года провели свыше 2,5 тысячи выездов к больным коронавирусной инфекцией в 57 больниц московского региона. Такие группы созданы и в других епархиях. В настоящее время в РПЦ насчитывается более 350 сестричеств милосердия, 61 приют для пожилых людей, 400 проектов помощи людям с инвалидностью, 450 крупных благотворительных столовых и 219 центров гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20210708/dobrovoltsy-1740407704.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, русская православная церковь, московская патриархия, москва