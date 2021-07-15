https://ria.ru/20210715/modernizatsiya-1741364696.html

На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей

На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021

На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей

Более 53 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:52

2021-07-15T12:52

2021-07-15T13:27

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 53 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."О необходимости создать мощную опорную сеть дорог по всей стране президент заявил, открывая участок Центральной кольцовой автодороги в Московской области. Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 миллиардов рублей. Из них свыше 40 миллиардов рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 - это Москва-Нижний Новгород-Казань, она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он также сообщил, что свыше 11 миллиардов рублей направят 20 субъектам РФ на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги."Направим 3 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. За счет этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки, она соединит западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит поможет серьезно разгрузить движение в исторической части города. Это оценят и сами петербуржцы и гости города", - добавил он.

https://ria.ru/20210715/peskov-1741362302.html

россия

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россия, михаил мишустин, экономика