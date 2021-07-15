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На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей
На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021
На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей
Более 53 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:52
2021-07-15T13:27
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 53 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."О необходимости создать мощную опорную сеть дорог по всей стране президент заявил, открывая участок Центральной кольцовой автодороги в Московской области. Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 миллиардов рублей. Из них свыше 40 миллиардов рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 - это Москва-Нижний Новгород-Казань, она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он также сообщил, что свыше 11 миллиардов рублей направят 20 субъектам РФ на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги."Направим 3 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. За счет этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки, она соединит западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит поможет серьезно разгрузить движение в исторической части города. Это оценят и сами петербуржцы и гости города", - добавил он.
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россия, михаил мишустин, экономика
12:52 15.07.2021 (обновлено: 13:27 15.07.2021)
 
На модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей

Премьер-министр Мишустин: на модернизацию транспортной системы выделят 53 миллиарда рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 53 миллиардов рублей будет выделено на модернизацию транспортной системы РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"О необходимости создать мощную опорную сеть дорог по всей стране президент заявил, открывая участок Центральной кольцовой автодороги в Московской области. Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 миллиардов рублей. Из них свыше 40 миллиардов рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 - это Москва-Нижний Новгород-Казань, она станет частью транспортного коридора между европейской частью России и Китаем", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он также сообщил, что свыше 11 миллиардов рублей направят 20 субъектам РФ на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги.
"Направим 3 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. За счет этих средств будет обеспечено сооружение Витебской развязки, она соединит западный скоростной диаметр и новую магистраль, а значит поможет серьезно разгрузить движение в исторической части города. Это оценят и сами петербуржцы и гости города", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
12:43
Песков рассказал о ремонте региональных дорог
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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