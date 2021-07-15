https://ria.ru/20210715/moderna-1741321806.html

Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna

Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna - РИА Новости, 15.07.2021

Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna

Министерство здравоохранения Японии проведет 19 июля специальное заседание по вопросу снижения минимального возраста для вакцинации от коронавируса препаратом... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:21

2021-07-15T08:21

2021-07-15T08:21

распространение коронавируса

вакцина moderna

осака (город)

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии проведет 19 июля специальное заседание по вопросу снижения минимального возраста для вакцинации от коронавируса препаратом Moderna, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Как ожидается, будет одобрено применение вакцины Moderna для подростков старше 12 лет. В настоящее время минимально допустимый возраст для прохождения вакцинации данным препаратом составляет 18 лет.Вакцинация подростков старше 12 лет в Японии сейчас разрешена только препаратом от Pfizer.Вакцинация началась в Японии 17 февраля, но ее медленные темпы подвергались острой критике со стороны населения и СМИ. Первый этап охватил 4,7 миллиона медицинских работников. Затем с 12 апреля началась вакцинация пожилых людей старше 65 лет. Всего на этом этапе будет охвачено 36 миллионов пожилых людей. С конца мая при содействии сил самообороны страны были открыты два крупномасштабных центра вакцинации в Токио и Осаке, в них за день прививку делают в совокупности 15 тысяч человек. С конца июня началась вакцинация на рабочих местах, однако затем она была приостановлена в связи с нехваткой вакцины.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741309716.html

осака (город)

япония

токио

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вакцина moderna, осака (город), япония, токио, в мире