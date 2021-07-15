https://ria.ru/20210715/moderna-1741321806.html
Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna
Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna - РИА Новости, 15.07.2021
Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna
Министерство здравоохранения Японии проведет 19 июля специальное заседание по вопросу снижения минимального возраста для вакцинации от коронавируса препаратом... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:21
2021-07-15T08:21
2021-07-15T08:21
распространение коронавируса
вакцина moderna
осака (город)
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_fce7e4b2fe3dca984019374c9411613c.jpg
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии проведет 19 июля специальное заседание по вопросу снижения минимального возраста для вакцинации от коронавируса препаратом Moderna, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Как ожидается, будет одобрено применение вакцины Moderna для подростков старше 12 лет. В настоящее время минимально допустимый возраст для прохождения вакцинации данным препаратом составляет 18 лет.Вакцинация подростков старше 12 лет в Японии сейчас разрешена только препаратом от Pfizer.Вакцинация началась в Японии 17 февраля, но ее медленные темпы подвергались острой критике со стороны населения и СМИ. Первый этап охватил 4,7 миллиона медицинских работников. Затем с 12 апреля началась вакцинация пожилых людей старше 65 лет. Всего на этом этапе будет охвачено 36 миллионов пожилых людей. С конца мая при содействии сил самообороны страны были открыты два крупномасштабных центра вакцинации в Токио и Осаке, в них за день прививку делают в совокупности 15 тысяч человек. С конца июня началась вакцинация на рабочих местах, однако затем она была приостановлена в связи с нехваткой вакцины.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741309716.html
осака (город)
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290609_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_1cc4c94f1878a51167c3bb7b54a1583a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина moderna, осака (город), япония, токио, в мире
Япония планирует снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna
Агентство Киодо сообщило о намерении Японии снизить минимальный возраст для вакцинации Moderna