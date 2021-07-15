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Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке
Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке - РИА Новости, 15.07.2021
Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке
Подписано постановление о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:17
2021-07-15T13:21
россия
дальний восток
михаил мишустин
амурская область
еврейская автономная область
хабаровский край
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подписано постановление о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая структура будет координировать усилия федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Состав правительственной комиссии будет утверждён отдельным распоряжением.Добавляется, что подтопления затронули Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области.
https://ria.ru/20210629/pavodok-1739007877.html
https://ria.ru/20210706/pavodok-1740080543.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, амурская область, еврейская автономная область, хабаровский край, общество
09:17 15.07.2021 (обновлено: 13:21 15.07.2021)
 
Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке

Глава правительства Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подписано постановление о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новая структура будет координировать усилия федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Состав правительственной комиссии будет утверждён отдельным распоряжением.
Добавляется, что подтопления затронули Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области.
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РоссияДальний ВостокМихаил МишустинАмурская областьЕврейская автономная областьХабаровский крайОбщество
 
 
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