https://ria.ru/20210715/mishustin-1741326836.html

Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке

Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке - РИА Новости, 15.07.2021

Мишустин создал правкомиссию после подтоплений на Дальнем Востоке

Подписано постановление о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:17

2021-07-15T09:17

2021-07-15T13:21

россия

дальний восток

михаил мишустин

амурская область

еврейская автономная область

хабаровский край

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подписано постановление о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий подтоплений на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.Отмечается, что новая структура будет координировать усилия федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Состав правительственной комиссии будет утверждён отдельным распоряжением.Добавляется, что подтопления затронули Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области.

https://ria.ru/20210629/pavodok-1739007877.html

https://ria.ru/20210706/pavodok-1740080543.html

россия

дальний восток

амурская область

еврейская автономная область

хабаровский край

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россия, дальний восток, михаил мишустин, амурская область, еврейская автономная область, хабаровский край, общество