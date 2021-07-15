https://ria.ru/20210715/minirovanie-1741422567.html

В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов

В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов - РИА Новости, 15.07.2021

В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов

Украинские силовики установили мины вдоль дороги на окраине подконтрольного Киеву Семигорья в Донбассе, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:27

2021-07-15T17:27

2021-07-15T17:27

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики установили мины вдоль дороги на окраине подконтрольного Киеву Семигорья в Донбассе, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Украинские боевики продолжают минирование территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования. Отмечается установка подразделениями 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ дополнительных минно-взрывных заграждений вдоль дороги общего пользования на северной окраине населенного пункта Семигорье", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210713/gorlovka-1741106332.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире