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В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов
В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов - РИА Новости, 15.07.2021
В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов
Украинские силовики установили мины вдоль дороги на окраине подконтрольного Киеву Семигорья в Донбассе, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:27
2021-07-15T17:27
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики установили мины вдоль дороги на окраине подконтрольного Киеву Семигорья в Донбассе, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Украинские боевики продолжают минирование территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования. Отмечается установка подразделениями 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ дополнительных минно-взрывных заграждений вдоль дороги общего пользования на северной окраине населенного пункта Семигорье", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210713/gorlovka-1741106332.html
донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире
17:27 15.07.2021
 
В ДНР обвинили Киев в минировании территорий у населенных пунктов

Замначальника Народной милиции ЛНР Басурин: ВСУ минируют территории у населенных пунктов

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики установили мины вдоль дороги на окраине подконтрольного Киеву Семигорья в Донбассе, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Украинские боевики продолжают минирование территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования. Отмечается установка подразделениями 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ дополнительных минно-взрывных заграждений вдоль дороги общего пользования на северной окраине населенного пункта Семигорье", - сказал Басурин.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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