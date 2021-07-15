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Умер один из создателей советской атомной промышленности Микерин

Умер один из создателей советской атомной промышленности Микерин - РИА Новости, 15.07.2021

Умер один из создателей советской атомной промышленности Микерин

Один из выдающихся создателей советской атомной промышленности, во многом обеспечивший обороноспособность СССР, Евгений Микерин скончался в четверг на 94-м году РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:40

2021-07-15T17:40

2021-07-15T17:46

горно-химический комбинат

чернобыльская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

красноярский край

челябинская область

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из выдающихся создателей советской атомной промышленности, во многом обеспечивший обороноспособность СССР, Евгений Микерин скончался в четверг на 94-м году жизни, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом"."Евгений Ильич Микерин ушел из жизни сегодня", - сказал представитель госкорпорации. По его словам, Микерин умер от последствий коронавирусной инфекции.Евгений Ильич Микерин родился 3 января 1928 года в Ярославле. В 1951 году окончил Московский институт тонкой химической технологии имени Ломоносова по специальности инженер-технолог-радиохимик. После окончания института с 1951 года работал на первом советском предприятии по получению оружейного плутония комбинате №817 (ныне "Производственное объединение "Маяк", ЗАТО Озерск Челябинской области). Принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий радиационной аварии на ПО "Маяк", произошедшей в сентябре 1957 года. Участвовал в строительстве и освоении производства нового радиохимического завода "Маяка" в должности главного технолога, с 1962 года — главного инженера этого завода. За это время "Маяку" удалось существенно повысить выдачу плутония.В 1965 году Микерина перевели в Красноярск-26 (сейчас ЗАТО Железногорск Красноярского края) на должность главного инженера на комбинат №815 (ныне "Горно-химический комбинат"), где также нарабатывали оружейный плутоний.С 1979 года Микерин работал в центральном аппарате министерства среднего машиностроения СССР (затем Минатом РФ, сейчас "Росатом"). Курировал предприятия по выпуску плутония и обогащенного урана для ядерного оружия и атомной энергетики. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, С 1996 года вышел в отставку, работал экспертом-консультантом "Росатома".

красноярский край

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горно-химический комбинат, чернобыльская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", красноярский край, челябинская область