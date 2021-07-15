17:40 15.07.2021 (обновлено: 17:46 15.07.2021)
Умер один из создателей советской атомной промышленности Микерин
"Росатом": умер один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Один из выдающихся создателей советской атомной промышленности, во многом обеспечивший обороноспособность СССР, Евгений Микерин скончался в четверг на 94-м году жизни, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".
"Евгений Ильич Микерин ушел из жизни сегодня", - сказал представитель госкорпорации. По его словам, Микерин умер от последствий коронавирусной инфекции.
Евгений Ильич Микерин родился 3 января 1928 года в Ярославле. В 1951 году окончил Московский институт тонкой химической технологии имени Ломоносова по специальности инженер-технолог-радиохимик. После окончания института с 1951 года работал на первом советском предприятии по получению оружейного плутония комбинате №817 (ныне "Производственное объединение "Маяк", ЗАТО Озерск Челябинской области). Принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий радиационной аварии на ПО "Маяк", произошедшей в сентябре 1957 года. Участвовал в строительстве и освоении производства нового радиохимического завода "Маяка" в должности главного технолога, с 1962 года — главного инженера этого завода. За это время "Маяку" удалось существенно повысить выдачу плутония.
В 1965 году Микерина перевели в Красноярск-26 (сейчас ЗАТО Железногорск Красноярского края) на должность главного инженера на комбинат №815 (ныне "Горно-химический комбинат"), где также нарабатывали оружейный плутоний.
С 1979 года Микерин работал в центральном аппарате министерства среднего машиностроения СССР (затем Минатом РФ, сейчас "Росатом"). Курировал предприятия по выпуску плутония и обогащенного урана для ядерного оружия и атомной энергетики. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, С 1996 года вышел в отставку, работал экспертом-консультантом "Росатома".