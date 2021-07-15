https://ria.ru/20210715/metro-1741380756.html
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2021
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:14
2021-07-15T14:14
2021-07-15T14:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что мужчина, упавший на рельсы на станции "Кузьминки", погиб."На станции метро "Кузьминки" на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека