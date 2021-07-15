https://ria.ru/20210715/metro-1741380756.html

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2021

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:14

2021-07-15T14:14

2021-07-15T14:14

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590353402_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_f00655dc152e1bac320621a2077cb847.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что мужчина, упавший на рельсы на станции "Кузьминки", погиб."На станции метро "Кузьминки" на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210713/draka-1741014853.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия