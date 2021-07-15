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На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой - РИА Новости, 15.07.2021
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:14
2021-07-15T14:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что мужчина, упавший на рельсы на станции "Кузьминки", погиб."На станции метро "Кузьминки" на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
14:14 15.07.2021
 
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтправление поезда
Отправление поезда - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после инцидента с человеком на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график", - говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что мужчина, упавший на рельсы на станции "Кузьминки", погиб.
"На станции метро "Кузьминки" на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40", - сказал собеседник агентства.
Видео с места массовой драки у метро Кузьминки
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Опубликовано видео с места драки у метро "Кузьминки"
 
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