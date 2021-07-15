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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210715/mecheti-1741436027.html
Муфтий рассказал о "большой проблеме" российских мусульман
Муфтий рассказал о "большой проблеме" российских мусульман - РИА Новости, 15.07.2021
Муфтий рассказал о "большой проблеме" российских мусульман
Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал строить в Москве мечети для того, чтобы... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:32
2021-07-15T18:32
религия и мировоззрение
россия
средняя азия
альбир крганов
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал строить в Москве мечети для того, чтобы духовенство могло работать со средой трудовых мигрантов."Есть некая оторванность мусульман от мечетей, от своих религиозных деятелей, хотя мы пытаемся и телефон, и мессенджеры использовать. Налицо большая проблема строительства мечетей – мест, где мы могли бы вести эту работу, в том числе с мигрантской средой. Сейчас они предоставлены сами себе, и среди них тоже появляются не совсем понятные личности, которые себя называют имамами, проповедуют. Официальные религиозные организации к ним вообще не имеют отношения, мы не знаем их и знать не можем, что они рассказывают", - сказал Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Крганов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и уважительную и позитивную позицию в отношении ислама и других представленных в России религий. Он отметил, что работа с мигрантами ведется на многих уровнях."При помощи Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования Духовное собрание мусульман России запустило проект центра по социально-культурной адаптации и правовой защите мигрантов. В 23 субъектах федерации реализуется этот проект, охват с ноября прошлого года составил уже больше 100 тысяч человек, 15 тысяч обращений, из них – до 5 тысяч с положительными решениями вопросов: то есть с людьми конкретно обращаются, помогают, их ведут", - добавил он.Кроме того, по словам муфтия, на четырех языках было издано и роздано до 80 тысяч книг для мигрантов, а также снято 40 видеороликов с вопросами и ответами. "Мы видим потребность, и главное – доверие мигрантской среды, к тому, что именно религиозные организации помогают им здесь правильно адаптироваться и вести свою деятельность", - сказал Крганов.Претворяясь в жизнь, миграционная политика, по его мнению, не должна создавать проблем для граждан РФ, но мигрантам нужно стараться помогать, имея в виду общность евразийского пространства. "Это как раз территории Средней Азии. Мы веками жили вместе, у нас единое духовное пространство. Как нас, так и наших коллег в Средней Азии, беспокоит проблема экстремизма и радикализма, и у нас есть в этом вопросе совместные проекты", - заключил глава ДСМР.
https://ria.ru/20190604/1555242058.html
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россия, средняя азия, альбир крганов, москва
18:32 15.07.2021
 

Муфтий рассказал о "большой проблеме" российских мусульман

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВидеомост Москва - Симферополь на тему: "Ситуация с правами человека в Крыму"
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал строить в Москве мечети для того, чтобы духовенство могло работать со средой трудовых мигрантов.
"Есть некая оторванность мусульман от мечетей, от своих религиозных деятелей, хотя мы пытаемся и телефон, и мессенджеры использовать. Налицо большая проблема строительства мечетей – мест, где мы могли бы вести эту работу, в том числе с мигрантской средой. Сейчас они предоставлены сами себе, и среди них тоже появляются не совсем понятные личности, которые себя называют имамами, проповедуют. Официальные религиозные организации к ним вообще не имеют отношения, мы не знаем их и знать не можем, что они рассказывают", - сказал Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Крганов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и уважительную и позитивную позицию в отношении ислама и других представленных в России религий. Он отметил, что работа с мигрантами ведется на многих уровнях.
"При помощи Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования Духовное собрание мусульман России запустило проект центра по социально-культурной адаптации и правовой защите мигрантов. В 23 субъектах федерации реализуется этот проект, охват с ноября прошлого года составил уже больше 100 тысяч человек, 15 тысяч обращений, из них – до 5 тысяч с положительными решениями вопросов: то есть с людьми конкретно обращаются, помогают, их ведут", - добавил он.
Кроме того, по словам муфтия, на четырех языках было издано и роздано до 80 тысяч книг для мигрантов, а также снято 40 видеороликов с вопросами и ответами. "Мы видим потребность, и главное – доверие мигрантской среды, к тому, что именно религиозные организации помогают им здесь правильно адаптироваться и вести свою деятельность", - сказал Крганов.
Претворяясь в жизнь, миграционная политика, по его мнению, не должна создавать проблем для граждан РФ, но мигрантам нужно стараться помогать, имея в виду общность евразийского пространства. "Это как раз территории Средней Азии. Мы веками жили вместе, у нас единое духовное пространство. Как нас, так и наших коллег в Средней Азии, беспокоит проблема экстремизма и радикализма, и у нас есть в этом вопросе совместные проекты", - заключил глава ДСМР.
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Религия и мировоззрениеРоссияСредняя АзияАльбир КргановМосква
 
 
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