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Диетолог объяснила, как определить пальмовое масло в продуктах
Диетолог объяснила, как определить пальмовое масло в продуктах - РИА Новости, 15.07.2021
Диетолог объяснила, как определить пальмовое масло в продуктах
Практически вся промышленная выпечка содержит отбеленное пальмовое масло, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T01:16
2021-07-15T10:37
см-клиника
россия
пальмовое масло
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Практически вся промышленная выпечка содержит отбеленное пальмовое масло, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.Определить в домашних условиях, содержится ли пальмовое масло в продукте, невозможно, так как в нем есть насыщенные и ненасыщенные жиры, как и в других маслах. Но, по словам Михалевой, если пальмовое масло входит в состав продукта, это должно быть указано на упаковке. Собеседница "Прайма" предупредила, что производители могут вводить покупателей в заблуждение, обозначая наличие пальмового масла другими формулировками.Врач посоветовала обратить внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, маргарин.
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см-клиника, россия, пальмовое масло, здоровье - общество, общество
01:16 15.07.2021 (обновлено: 10:37 15.07.2021)
 
Диетолог объяснила, как определить пальмовое масло в продуктах

Диетолог Михалева посоветовала изучать состав продуктов, чтобы выявить наличие пальмового масла

© Depositphotos / aodaodaodaodПальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Depositphotos / aodaodaodaod
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Практически вся промышленная выпечка содержит отбеленное пальмовое масло, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.

"Употребление пальмового масла в больших количествах может увеличить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что жировой состав пальмового масла на 50 процентов представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов", — подчеркнула она.

Определить в домашних условиях, содержится ли пальмовое масло в продукте, невозможно, так как в нем есть насыщенные и ненасыщенные жиры, как и в других маслах. Но, по словам Михалевой, если пальмовое масло входит в состав продукта, это должно быть указано на упаковке. Собеседница "Прайма" предупредила, что производители могут вводить покупателей в заблуждение, обозначая наличие пальмового масла другими формулировками.
Врач посоветовала обратить внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, маргарин.
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