https://ria.ru/20210715/mamonov-1741460015.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T22:58

2021-07-15T22:58

2021-07-15T22:58

религия и мировоззрение

умер петр мамонов

коронавирус в россии

звуки му

русская православная церковь

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на его странице в Facebook. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград."С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх отметил, что Мамонов прошел непростой путь духовного становления, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, музыкант и актер переосмыслил свою жизнь и "постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания"."Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм "Остров", где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести", - отметил патриарх.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1741435172.html

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, коронавирус в россии, звуки му, русская православная церковь, петр мамонов