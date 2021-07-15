Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова
Патриарх Кирилл в соболезновании родным Мамонова отметил непростой путь его духовного становления
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.
Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на его странице в Facebook. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
"С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх отметил, что Мамонов прошел непростой путь духовного становления, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, музыкант и актер переосмыслил свою жизнь и "постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания".
"Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм "Остров", где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести", - отметил патриарх.
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