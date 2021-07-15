Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741460015.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T22:58
2021-07-15T22:58
религия и мировоззрение
умер петр мамонов
коронавирус в россии
звуки му
русская православная церковь
петр мамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741424123_0:203:2638:1688_1920x0_80_0_0_8da6353b6232a336b4c62bdc2f0b5d8b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на его странице в Facebook. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград."С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх отметил, что Мамонов прошел непростой путь духовного становления, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, музыкант и актер переосмыслил свою жизнь и "постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания"."Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм "Остров", где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести", - отметил патриарх.
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741435172.html
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739476773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741424123_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_1bb2c60ed6269a9e5c005d966e8d9696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер петр мамонов, коронавирус в россии, звуки му, русская православная церковь, петр мамонов
22:58 15.07.2021
 
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Патриарх Кирилл в соболезновании родным Мамонова отметил непростой путь его духовного становления

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Петр Мамонов
Актер и режиссер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Петра Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.
Музыкант и актер Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на его странице в Facebook. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 18:27Религия и мировоззрение
В РПЦ высказались о Петре Мамонове
"С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества. Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренный яркой харизмой и тонким чувством прекрасного", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх отметил, что Мамонов прошел непростой путь духовного становления, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, музыкант и актер переосмыслил свою жизнь и "постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания".
"Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм "Остров", где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести", - отметил патриарх.
Поэт и музыкант Петр Мамонов в своей домашней студии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 18:13
Биография Петра Мамонова
 
Религия и мировоззрениеУмер Петр МамоновКоронавирус в РоссииЗвуки МуРусская православная церковьПетр Мамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
03:12Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Лента новостейМолния