https://ria.ru/20210715/mamonov-1741447607.html

Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти

Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти - РИА Новости, 15.07.2021

Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти

Супруга музыканта и актера Петра Мамонова в комментарии РЕН ТВ рассказала, что завтра сообщит дату и место прощания с артистом. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:04

2021-07-15T20:04

2021-07-15T20:04

культура

умер петр мамонов

звуки му

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Супруга музыканта и актера Петра Мамонова в комментарии РЕН ТВ рассказала, что завтра сообщит дату и место прощания с артистом. "Умер он сегодня в Коммунарке", — сказала супруга артиста. Петр Мамонов скончался от последствий коронавируса после двух недель пребывания в реанимации. Артиста подключили к аппарату ИВЛ, он находился в состоянии искусственной комы. Музыкант родился 14 апреля 1951 года в Москве. В школьные годы основал свою первую музыкальную группу "Экспресс", с юности писал стихи и устраивал спектакли.В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му". Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.В кино актер дебютировал в 1988 году, сыграв роль Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла". Среди других его работ — съемки в картинах Павла Лунгина "Царь" и "Остров". Работа в последнем принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1741433944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, звуки му, петр мамонов