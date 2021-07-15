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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741447607.html
Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти
Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти - РИА Новости, 15.07.2021
Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти
Супруга музыканта и актера Петра Мамонова в комментарии РЕН ТВ рассказала, что завтра сообщит дату и место прощания с артистом. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:04
2021-07-15T20:04
культура
умер петр мамонов
звуки му
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Супруга музыканта и актера Петра Мамонова в комментарии РЕН ТВ рассказала, что завтра сообщит дату и место прощания с артистом. "Умер он сегодня в Коммунарке", — сказала супруга артиста. Петр Мамонов скончался от последствий коронавируса после двух недель пребывания в реанимации. Артиста подключили к аппарату ИВЛ, он находился в состоянии искусственной комы. Музыкант родился 14 апреля 1951 года в Москве. В школьные годы основал свою первую музыкальную группу "Экспресс", с юности писал стихи и устраивал спектакли.В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му". Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.В кино актер дебютировал в 1988 году, сыграв роль Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла". Среди других его работ — съемки в картинах Павла Лунгина "Царь" и "Остров". Работа в последнем принесла ему множество наград.
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741433944.html
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умер петр мамонов, звуки му, петр мамонов
20:04 15.07.2021
 
Жена Мамонова прокомментировала сообщения о его смерти

Жена Петра Мамонова прокомментировала сообщения о смерти музыканта

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Петр Мамонов
Актер и режиссер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Супруга музыканта и актера Петра Мамонова в комментарии РЕН ТВ рассказала, что завтра сообщит дату и место прощания с артистом.
"Умер он сегодня в Коммунарке", — сказала супруга артиста.
Петр Мамонов скончался от последствий коронавируса после двух недель пребывания в реанимации. Артиста подключили к аппарату ИВЛ, он находился в состоянии искусственной комы.
Музыкант родился 14 апреля 1951 года в Москве. В школьные годы основал свою первую музыкальную группу "Экспресс", с юности писал стихи и устраивал спектакли.
Режиссер Павел Лунгин и актер Петр Мамонов. 1990 год. - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 18:19Культура
"Человек огромного масштаба": Лунгин прокомментировал смерть Мамонова
В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).
В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу "Звуки Му". Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.
В кино актер дебютировал в 1988 году, сыграв роль Доктора в культовом фильме Рашида Нугманова "Игла". Среди других его работ — съемки в картинах Павла Лунгина "Царь" и "Остров". Работа в последнем принесла ему множество наград.
 
КультураУмер Петр МамоновЗвуки МуПетр Мамонов
 
 
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