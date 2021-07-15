https://ria.ru/20210715/mamonov-1741441448.html

Швыдкой о Мамонове: он был символом свободной, бунтующей личности

Швыдкой о Мамонове: он был символом свободной, бунтующей личности - РИА Новости, 15.07.2021

Швыдкой о Мамонове: он был символом свободной, бунтующей личности

Петр Мамонов был выдающимся музыкантом и артистом, олицетворявшим собой эпоху, для людей целого поколения он стал символом свободной, бунтующей личности, сказал РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:14

2021-07-15T19:14

2021-07-15T19:14

культура

умер петр мамонов

коронавирус в россии

новости культуры

звуки му

михаил швыдкой

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Петр Мамонов был выдающимся музыкантом и артистом, олицетворявшим собой эпоху, для людей целого поколения он стал символом свободной, бунтующей личности, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет."Для людей моего поколения он был символом абсолютно свободной, бесконечно бунтующей личности, человеком, для которого смерть не подходит никак. Со своим отношением к жизни он примирился в конце-концов и вел отшельническую жизнь человека, который как бы погрузился внутрь себя и сблизился с естественным течением жизни. Он был при этом человеком необычайно внутренне рефлексирующим", - сказал Швыдкой.Собеседник агентства добавил, что Мамонов был выдающимся музыкантом и артистом."Он был человеком моего времени, то есть человеком, который произносил слова безграничной человеческой воли и свободы в то время, когда об этом говорить было не принято и невозможно. Большое горе", - заключил Швыдкой.Петр Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, коронавирус в россии, новости культуры, звуки му, михаил швыдкой, петр мамонов