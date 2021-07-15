https://ria.ru/20210715/mamonov-1741439058.html

Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас

Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас - РИА Новости, 15.07.2021

Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас

Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:55

2021-07-15T18:55

2021-07-15T18:55

культура

алексей агранович

коронавирус в россии

гарик сукачев

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет."Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.В память о Петре Мамонове на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем."Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, коронавирус в россии, гарик сукачев, петр мамонов