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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741439058.html
Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас
Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас - РИА Новости, 15.07.2021
Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас
Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:55
2021-07-15T18:55
культура
алексей агранович
коронавирус в россии
гарик сукачев
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет."Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.В память о Петре Мамонове на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем."Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.
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алексей агранович, коронавирус в россии, гарик сукачев, петр мамонов
18:55 15.07.2021
 

Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, музыкант Петр Мамонов
Актер, музыкант Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет.
"Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.
В память о Петре Мамонове на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем.
"Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.
Прогон спектакля Дед Петр и зайцы - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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КультураАлексей АграновичКоронавирус в РоссииГарик СукачевПетр Мамонов
 
 
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