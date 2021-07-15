https://ria.ru/20210715/mamonov-1741439058.html
Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас
Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас - РИА Новости, 15.07.2021
Гарик Сукачев о Петре Мамонове: он многое сделал для всех нас
Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:55
2021-07-15T18:55
2021-07-15T18:55
культура
алексей агранович
коронавирус в россии
гарик сукачев
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет."Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.В память о Петре Мамонове на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем."Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.
https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html
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алексей агранович, коронавирус в россии, гарик сукачев, петр мамонов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер и музыкант Петр Мамонов многое "сделал для всех нас", написал музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Instagram.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет.
"Спасибо за все, брат. Ты много сделал для всех нас", - написал Сукачев.
В память о Петре Мамонове на своей странице в Instagram написал и режиссер Алексей Агранович, назвав актера истинным скоморохом и великим лицедеем.
"Истинный скоморох, великий лицедей, музыкант, музыкант, поэт, философ. Ну как же так… а кто же теперь? Вечная память", - написал Агранович.