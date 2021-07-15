Толстой выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова

"Сегодня из жизни ушел великий творец – Петр Мамонов. Мы любили и любим его за неповторимый и настоящий дух: он проживал жизнь в кадре, но был в нем самим собой. Персонажи, которых воплотил Петр, помогают понять суть русской души, ее надежд и чаяний, уча нас слышать самих себя", - сказал Толстой.