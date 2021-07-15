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Толстой выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
Толстой выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021
Толстой выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
Актер Петр Мамонов навсегда останется в истории культуры, его персонажи помогают понять суть русской души, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:54
2021-07-15T18:54
2021-07-15T19:05
культура
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общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер Петр Мамонов навсегда останется в истории культуры, его персонажи помогают понять суть русской души, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет.Он отметил, что "Мамонов навсегда останется в истории культуры, продолжая жить в сердцах людей, способных по-настоящему чувствовать и любить"."Соболезнования родным, близким и коллегам нашего великого современника. Светлая память", - добавил парламентарий и журналист.
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РИА Новости
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умер петр мамонов, культура, россия, петр толстой, госдума рф, петр мамонов, общество
18:54 15.07.2021 (обновлено: 19:05 15.07.2021)
Толстой выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
Вице-спикер Госдумы Толстой: персонажи актера Петра Мамонова помогают понять суть русской души
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Актер Петр Мамонов навсегда останется в истории культуры, его персонажи помогают понять суть русской души, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Мамонов заболел коронавирусом более двух недель назад, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме. Артист умер в четверг 15 июля в возрасте 70 лет.
"Сегодня из жизни ушел великий творец – Петр Мамонов. Мы любили и любим его за неповторимый и настоящий дух: он проживал жизнь в кадре, но был в нем самим собой. Персонажи, которых воплотил Петр, помогают понять суть русской души, ее надежд и чаяний, уча нас слышать самих себя", - сказал Толстой.
Он отметил, что "Мамонов навсегда останется в истории культуры, продолжая жить в сердцах людей, способных по-настоящему чувствовать и любить".
"Соболезнования родным, близким и коллегам нашего великого современника. Светлая память", - добавил парламентарий и журналист.