18:27 15.07.2021 (обновлено: 18:29 15.07.2021)
В РПЦ высказались о Петре Мамонове
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Жизнь Петра Мамонова, который скончался в четверг в возрасте 70 лет от вызванных коронавирусом осложнений, свидетельствует о "жажде подлинного, которая неизбежно приводит человека ко Христу", заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Петр Николаевич был не просто ярким артистом, совершенно уникальным человеком, очень большой творческой личностью. Он был человеком, жизнь которого свидетельствует об огромной, неуемной жажде Христа и о том, каким непростым бывает путь человека к Богу. О том, как эта жажда подлинного, настоящего – когда она владеет человеком полностью, – неизбежно приводит человека ко Христу", - сказал Легойда.
Он вспомнил сказанные Достоевским о себе слова, которые, по мнению собеседника агентства, можно отнести и к Петру Мамонову: "Через большое горнило сомнений моя осанна прошла".
Легойда отметил, что не был близко знаком с Мамоновым. "Но я очень рад, что смог записать с ним программу "Парсуна" несколько месяцев назад. Вот эта жажда быть со Христом прочитывалась, звучала в каждом слове. Было видно, что это самое главное, что для него существует в жизни. Царствие Небесное ему и вечная память", - заключил представитель Русской православной церкви.
Авторская программа Владимира Легойды "Полтора литра рая. Парсуна Петра Мамонова" вышла на телеканале "Спас" 28 марта 2021 года.