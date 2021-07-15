https://ria.ru/20210715/mamonov-1741435172.html

В РПЦ высказались о Петре Мамонове

В РПЦ высказались о Петре Мамонове - РИА Новости, 15.07.2021

В РПЦ высказались о Петре Мамонове

Жизнь Петра Мамонова, который скончался в четверг в возрасте 70 лет от вызванных коронавирусом осложнений, свидетельствует о "жажде подлинного, которая... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:27

2021-07-15T18:27

2021-07-15T18:29

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

владимир легойда

русская православная церковь

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Жизнь Петра Мамонова, который скончался в четверг в возрасте 70 лет от вызванных коронавирусом осложнений, свидетельствует о "жажде подлинного, которая неизбежно приводит человека ко Христу", заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Он вспомнил сказанные Достоевским о себе слова, которые, по мнению собеседника агентства, можно отнести и к Петру Мамонову: "Через большое горнило сомнений моя осанна прошла".Легойда отметил, что не был близко знаком с Мамоновым. "Но я очень рад, что смог записать с ним программу "Парсуна" несколько месяцев назад. Вот эта жажда быть со Христом прочитывалась, звучала в каждом слове. Было видно, что это самое главное, что для него существует в жизни. Царствие Небесное ему и вечная память", - заключил представитель Русской православной церкви.Авторская программа Владимира Легойды "Полтора литра рая. Парсуна Петра Мамонова" вышла на телеканале "Спас" 28 марта 2021 года.

https://ria.ru/20210414/mamonov-1728260751.html

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коронавирус в россии, владимир легойда, русская православная церковь, петр мамонов