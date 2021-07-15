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Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова - РИА Новости, 15.07.2021
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
Память о музыканте Петре Мамонове может быть увековечена памятной доской, он - яркая личность с большим количеством почитателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:44
2021-07-15T17:44
2021-07-15T18:22
умер петр мамонов
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
звуки му
московская городская дума
евгений герасимов
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Память о музыканте Петре Мамонове может быть увековечена памятной доской, он - яркая личность с большим количеством почитателей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на его странице в Facebook. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград."Он - яркая личность, у него большое количество своих почитателей, своей публики. Поэтому я думаю, что, конечно, люди, которые жили с ним рядом, наверняка захотят память его увековечить памятной доской на доме. Но это от них зависит, если такое поступит обращение, мы поддержим, я по крайней мере поддержу", - сказал Герасимов.
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умер петр мамонов, культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, звуки му, московская городская дума, евгений герасимов, общество, петр мамонов
17:44 15.07.2021 (обновлено: 18:22 15.07.2021)
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова
Депутат Герасимов назвал актера Петра Мамонова яркой личностью с большим количеством почитателей