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Песков рассказал, что Путин посмотрит на МАКСе
Песков рассказал, что Путин посмотрит на МАКСе - РИА Новости, 15.07.2021
Песков рассказал, что Путин посмотрит на МАКСе
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиасалона МАКС-2021 по традиции посмотрит демонстрационные полеты, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:58
2021-07-15T12:58
2021-07-15T13:00
макс-2021
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общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиасалона МАКС-2021 по традиции посмотрит демонстрационные полеты, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока я точно программу не знаю, но, наверное, традиционно президент полеты посмотрит", - сказал Песков в ответ на вопрос, продемонстрируют ли главе государства на МАКС новый военный самолет."Полеты президент традиционно смотрит на МАКСе, думаю, это будет и на этот раз", - добавил он.Ранее в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация презентует в первый день работы МАКС-2021 "принципиально новый военный самолет".
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макс-2021, россия, ростех, авиасалон макс, дмитрий песков, владимир путин, общество
12:58 15.07.2021 (обновлено: 13:00 15.07.2021)
Песков рассказал, что Путин посмотрит на МАКСе
Пресс-секретарь Песков: Путин на МАКСе, по традиции, посмотрит демонстрационные полеты