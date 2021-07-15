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Путин на встрече с главой ОАК обсудит подготовку к МАКС-2021
Путин на встрече с главой ОАК обсудит подготовку к МАКС-2021 - РИА Новости, 15.07.2021
Путин на встрече с главой ОАК обсудит подготовку к МАКС-2021
Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече гендиректором ОАК Юрием Слюсарем обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021 и совещанию по авиастроению, сообщил РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:34
2021-07-15T12:34
2021-07-15T12:42
авиасалон макс
макс-2021
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
дмитрий песков
владимир путин
жуковский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече гендиректором ОАК Юрием Слюсарем обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021 и совещанию по авиастроению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет на докладе гендиректор ОАК, "Объединенной авиастроительной корпорации" Слюсарь. Это и в контексте подготовки к МАКСу, в Жуковском традиционно он пройдет, он будет на следующей неделе, и президент тоже планирует его посетить, и также в контексте подготовки к готовящемуся у президента совещанию по вопросам гражданского авиастроения", - сказал Песков журналистам, говоря о планах президента на день.Он также отметил, что у Путина в графике сегодня есть еще несколько рабочих встреч.
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авиасалон макс, макс-2021, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , дмитрий песков, владимир путин, жуковский
12:34 15.07.2021 (обновлено: 12:42 15.07.2021)
Путин на встрече с главой ОАК обсудит подготовку к МАКС-2021
Пресс-секретарь Песков: Путин на встрече с главой ОАК обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021